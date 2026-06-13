Тежък удар в бизнеса с имоти! Кои изгоряха
Алчността винаги е свързана с рискове
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Алчността винаги е свързана с рискове
Офисите водят интереса, наемите растат, свободните площи намаляват
Растящи цени и недостиг на свободни площи в индустриалния сегмент
Чуждите капитали се изтеглят от сектора у нас, но брокерите гледат с надежда към 2020 година