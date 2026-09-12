Страхът от нов огнен ад изкара хора кай София на протест
Местните подозират връзка между военните стрелби и миналогодишния пожар, но прокуратурата още чака експертизата
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Местните подозират връзка между военните стрелби и миналогодишния пожар, но прокуратурата още чака експертизата
Hoвият мoдepeн лoгиcтичeн цeнтъp нa "Eвpoмacтep Импopт Eĸcпopт" допринася за икономическото развитие на региона
Еднофамилен дом излиза между 230 000 и 320 000 евро
Новият водопровод ще осигурява над 2 млрд. литра вода годишно за Костинброд, Волуяк и производствения център
Момчето взе златото на международна олимпиада
Къщи за 375 000 евро се продават с лекота
Кметът задейства системата BG-Alert
Всички мислели, че храмът ще изгори, той е непокътнат
Пожарни пътуват към пламналия район около село Опицвет
Информацията е за десет къщи, които са засегнати
Към момента няма данни за пострадали
Цената е 10 млн. евро
Разчитам на подкрепа от всеки, който вижда в мен човек, който решава проблеми и държи на думата си
Една жена е в болница
Предприятието обслужва 18 пазара
Тя и синът й са задържани
Известният тв водещ се захвана с нещо голямо
Огнен ад край Костинброд! Огромен пожар избухна в събота вечерта от костинбродското село Безден в посока село Понор. За момента ситуацията е сложна, н...
Побоят е до Костинброд
Пламъците бяха огромни, каза един от тях