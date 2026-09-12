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Огнен ад край Костинброд

Огнен ад край Костинброд

Огнен ад край Костинброд! Огромен пожар избухна в събота вечерта от костинбродското село Безден в посока село Понор. За момента ситуацията е сложна, н...

22 октомври | 6:36
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