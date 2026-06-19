Новият имотен хит до София. Къщи-близнаци

Само преди няколко години името на Житен рядко присъстваше в разговорите за имотния пазар около София. Днес малкото село северозападно от столицата постепенно се превръща в една от новите горещи точки за хората, които мечтаят за собствен двор, спокойствие и чист въздух, без да се отказват от работата и удобствата на големия град.

Докато цените в Лозен, Бистрица и Панчарево отдавна преминаха психологическата граница, която прави покупката на къща недостъпна за много семейства, Житен предлага значително по-достъпна алтернатива и все повече привлича млади професионалисти, IT специалисти и семейства с деца.

Само на няколко минути от София

Житен се намира в северозападната част на Столичната община, между Нови Искър и Костинброд, на около 15 километра от центъра на София. Благодарение на Северната скоростна тангента и удобните връзки с булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път придвижването до столицата отнема около 20 минути при нормален трафик.

Районът разполага и с обществен транспорт, а близостта до метростанция "Обеля" допълнително улеснява ежедневното пътуване на работещите в София. Именно добрата транспортна достъпност е сред основните причини интересът към селото да нараства.

Нови квартали от еднофамилни къщи

През последните две години в Житен се изграждат все повече комплекси от еднофамилни къщи и къщи-близнаци с дворове. Новите проекти предлагат модерна архитектура, собствено паркомясто и зелени пространства, като са ориентирани към хора, които искат да заменят живота в апартамент с повече пространство и спокойствие.

Някои от новите комплекси включват над десетина къщи с площ между 160 и 270 квадратни метра, изградени върху самостоятелни дворове.

Колко струва животът на село

Пазарът в Житен вече не е евтин, но все още остава по-достъпен от този в южните села около София.

Новите еднофамилни къщи обикновено се предлагат между 230 000 и 320 000 евро в зависимост от площта и размера на двора, докато парцелите в регулация започват от около 200 евро на квадратен метър и при атрактивните локации достигат значително по-високи стойности.

Брокери отчитат, че цените все още са осезаемо по-ниски от тези в Лозен, Бистрица и Симеоново, което прави района особено привлекателен за хора с ограничен бюджет, които търсят собствена къща.

Кои купуват

Профилът на купувачите ясно се променя. Повечето сделки се реализират от млади семейства между 30 и 45 години, работещи в София, както и от специалисти в IT сектора, финансите и услугите.

Все повече хора работят дистанционно или хибридно и предпочитат да живеят сред зеленина, вместо в гъсто застроените квартали на столицата. Големият двор, възможността за домашен офис и спокойната среда се превръщат в сериозно предимство.

Селото пази духа на стара София

Въпреки новото строителство Житен е запазило селския си характер. В центъра се намира православният храм "Св. Николай", а около селото се разкриват красиви гледки към Софийското поле и склоновете на Стара планина.

Районът предлага условия за колоездене, разходки и селски туризъм, а близостта до Костинброд, Нови Искър и природните забележителности в Искърското дефиле разширява възможностите за отдих през уикенда.

Следващият голям имотен адрес?

Имотните експерти все по-често определят Житен като една от следващите развиващи се жилищни зони около София. Ако тенденцията за изнасяне на младите семейства към периферията продължи, селото има всички шансове да повтори успеха на Лозен и Бистрица отпреди десетилетие.

Засега обаче то все още пази най-голямото си предимство – възможността човек да живее сред простор и зеленина, на няколко километра от столицата, без да плаща цените на най-престижните софийски предградия.

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