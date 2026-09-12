Златно село до София влезе в топ 10, диша във врата на градовете
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
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То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Еднофамилен дом излиза между 230 000 и 320 000 евро
Търсят ги млади семейства с деца и добре платена работа
Условията им променят изцяло начина на строителство
Има детска градина, ремонтират улиците
2025 г. бележи преход от "жилище" към "дом" – купувачите търсят качество и сигурност
Експертите на НАП със специални разяснения
Младите стават фактор на пазара на жилища
Целта е да се подобри демографската картина в региона
Привлича ключови инвеститори в електротехниката, машиностроените и автомобилната индустрия
Необходим е документ от банка за направените лихвени плащания Младите семейства с ипотечен кредит и през 2016 г. могат да ползват данъчно облекчение....
Държавата покрива 10% от платените лихви по заем за единствено жилище
София. И тази година млади семейства, които имат ипотечен кредит, може да получат отстъпка от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема п...
София. Майки от инициативния комитет „Повече грижи за децата в България" внесоха отворено писмо до президента Росен Плевнелиев, Министерски съвет и На...
София. Запазват се данъчните облекчения за млади семейства, които имат ипотека за единствено жилище. Депутатите приеха на първо четене промени в Закон...
Свалят налога само за малки коли, произведени след 2010 г.
Предлагат с пари от Брюксел да се плаща за водопроводчик и домашен ремонт