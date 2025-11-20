Нова мода в имотите! Къщи на синджир

Последните години на българския пазар на недвижими имоти се забелязва интересна тенденция – нарастващо търсене на т.нар. редови къщи - row houses или таунхауси. Този тип жилища съчетават удобствата на самостоятелна къща с достъпността на апартамент, което ги прави привлекателни за различни групи купувачи.

Какво представляват къщите на синджир?

Row houses са жилища, подредени в редица - като на синджир. Всяка от тях има самостоятелен вход и обикновено малък двор, но споделя странични стени със съседните имоти. Обикновено са с два или три етажа и предлагат повече пространство от апартаментите, без да са толкова скъпи като самостоятелните къщи.

Този модел осигурява усещането за собствен дом, като същевременно позволява по-икономично използване на земята и енергийни ресурси. Повечето нови комплекси с редови къщи разполагат с паркинги, зелени площи и детски площадки, което ги прави особено подходящи за семейства.

Защо ги предпочитат купувачите?

Популярността на "къщите на синджир" расте по няколко причини:

Цена и достъпност – те са по-евтини от самостоятелните къщи, тъй като споделят стените и част от инфраструктурата.

Пространство и комфорт – повече площ от апартамент, собствен двор и по-голяма лична свобода.

Сигурност и общност – затворените комплекси предлагат контрол на достъпа и близост с други семейства.

Енергийна ефективност – общите стени намаляват разходите за отопление и охлаждане.

Кой купува row houses?

Най-често те се търсят от млади семейства и двойки с деца, които искат дом с двор, но не могат да си позволят самостоятелна къща в града. Също така, хора, които работят в големите градове, но търсят тишина, спокойствие и зеленина, намират в този тип имоти добър баланс между градски удобства и уют на къща.

Цени и най-търсени локации

Цената на редовите къщи в България варира според локацията, големината и инфраструктурата на комплекса. В столицата и големите градове цените започват от около 250 000 – 300 000 евро за двуетажен имот с двор, а в по-малки градове и покрайнини могат да са значително по-ниски.

Най-търсените райони са София (особено южните квартали и близките покрайнини като Бояна, Драгалевци, Люлин и Горна баня), Пловдив, Варна и Бургас, където комбинацията от добра инфраструктура и близост до природата прави къщите на синджир атрактивни.

Перспективи за пазара

Експертите прогнозират, че интересът към редовите къщи ще продължи да расте, особено сред семейства с малки деца и хора, търсещи баланс между градски живот и собствен дом. Възможността за достъп до качествено жилище на разумна цена ги прави една от новите модни тенденции в българския имотен пазар.

