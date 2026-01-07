Ръстът на среброто изпревари златото – ето защо инвеститорите са в шок

Цената на среброто продължава да расте в началото на 2026 година на фона на недостиг при предлагането, засилено индустриално търсене и затягащ се геополитически контрол върху доставките. През декември металът поскъпна с 26 процента, завършвайки 2025 г. с невероятен ръст от почти 150 процента – най-значителното годишно увеличение в историята му, изпреварвайки дори златото, което поскъпна с 64 процента.

Първите дни на новата година донесоха допълнителен ръст, като текущата цена на среброто надхвърли 78 долара за тройунция, или с около 1,5 долара повече спрямо предходния ден. В края на декември цената за кратко премина границата от 80 долара за тройунция, преди леко да отслабне.

Фючърсите на среброто също се повишават – най-търгуваните на борса Comex в Ню Йорк с доставка през март се търгуват на цена около 77,73 долара за тройунция, отбелязвайки ръст от 1,4 процента.

Повишението на цената се случва на фона на геополитическа нестабилност, включително военната операция на САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, което засилва търсенето на сигурни активи.

В същото време среброто остава ключов индустриален метал, използван в зелени технологии, електрически превозни средства и слънчеви панели. Недостигът на метал, частично предизвикан от китайските ограничения върху износа, допринася за скока на цената. Китай контролира около 60 процента от рафиниращите мощности на среброто и предоставя лицензи за износ на 44 компании, като метала се класифицира като стратегическа суровина.

Търсенето на сребро продължава да се увеличава, а експертите прогнозират, че металът ще запази водещата си роля както като инвестиционен актив.

