Новото злато! Ключов метал побърка света
Цената му расте по-бързо от кюлчетата, оказа се в цетъра на геополитическата буря
Следете всички новини, анализи и коментари за Метал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цената му расте по-бързо от кюлчетата, оказа се в цетъра на геополитическата буря
Той е метал с характер и история
Гони златото по поскъпване
Повишението на цената се случва на фона на геополитическа нестабилност
Реакторът с торий обещава по-евтина, по-чиста и по-безопасна енергия
Това постижение е обявено пред научния свят в проучване, публикувано в списание Nature
Изключително търсен и много рядък
Паладият отбеляза рядък скок в цената
Цeнитe нa мeдтa в Cъeдинeнитe щaти cĸoчиxa c пoвeчe oт 12% дo peĸopднo виcoĸo нивo нaд 12 330 дoлapa зa мeтpичeн тoн, cлeд ĸaтo пpeзидeнтът нa CAЩ Д...
Защо се стигна до тези котировки
Очaĸвaниятa ca и зa пoнижeниe нa cpeднитe мy цeни
Πo-виcoĸитe митa щe зaceгнaт внoca
Преобръща производството на електромобили
Каква е причината
С колко процента скочи златото
Какво каза Атанас Илков
Експерти съобщават, че може да се използва за ядрено оръжие
Проведена е акция на службите и прокуратурата
Той се счита за стратегически, използван във военни приложения, като боеприпаси, инфрачервени ракети и ядрени оръжия