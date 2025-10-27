Китай откри нов метал за производство на ядрена енергия

Китай официално влезе в нова фаза на енергийното развитие, след като успешно вкара в експлоатация експериментален реактор с разтопена сол,

работещ с торий.

Проектът, достигнал критична маса през октомври 2023 г., вече произвежда електроенергия и се разглежда като първата доказана стъпка към търговската реализация на технологията, която може да преобърне глобалния енергиен баланс.

Науката зад пробива

Прототипът, разработен от Шанхайския институт по приложна физика, използва иновативна система с мощност 2 мегавата, в която торият заменя традиционния уран. Реакторът работи с уран-235, обогатен до 20%, и резерв от 50 кг торий, охлаждан чрез смес от литиеви и берилиеви флуориди.

Този метод позволява стабилна и контролируема реакция без необходимост от водно охлаждане – причината съоръжението да бъде разположено в пустинята Гоби, където климатичните условия не са пречка.

Според учените ториевият цикъл е по-безопасен и екологично устойчив, тъй като не създава радиоактивни материали, годни за оръжия, и генерира значително по-малко отпадъци.

Публичните екологични доклади потвърждават, че системата елиминира основните рискове, свързани с урана, и представлява революционен модел на енергийна ефективност.

Икономическото измерение на новата енергия

Най-големият ефект от китайския пробив обаче е икономически. Дълго време реакторите с разтопена сол се смятаха за твърде сложни и скъпи, но Шанхайският проект доказа тяхната рентабилност. Новата технология позволява по-ниска цена на производство на електроенергия, без разходите за обогатяване на уран и без необходимост от скъпо охлаждане.

Поради липсата на вода в процеса, инсталациите могат да се изграждат в сухи райони и пустини, където традиционните реактори са невъзможни. Това означава, че държави с ограничени ресурси и високи енергийни нужди биха могли да развият собствен ядрен капацитет при минимално въздействие върху околната среда.

Така технологията на практика създава нов икономически модел за ядрената индустрия – по-гъвкав, по-евтин и с потенциал за износ на лицензии, технологии и компоненти. Експерти определят това като “икономическо злато на XXI век“, което може да промени географията на световната енергетика.

Глобалната надпревара за торий

Успехът на китайския реактор предизвика вълна от интерес в международната общност. Индия и Индонезия вече заявиха готовност да разработят собствени съоръжения, а в частния сектор компанията TerraPower на Бил Гейтс работи по реактори, базирани на сходен принцип, но с различни горива и охладителни системи.

Този технологичен напредък може да рестартира световната ядрена индустрия, замразена от десетилетия от екологични и икономически страхове. Ториевите реактори обещават огромни количества чиста енергия, която може да осигури растежа на нови индустрии, да намали зависимостта от въглерод и да превърне атомната енергия в устойчив бизнес модел, а не в рискована инвестиция.

Както отбелязват експертите „играта вече е променена“ и ако прогнозите се потвърдят, торият може да се превърне в най-ценния енергиен ресурс на бъдещето.

