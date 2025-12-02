Стратегически договор за АЕЦ „Козлодуй“ дава старт на 7 и 8 блок

България направи решителна стъпка в изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, като подписа стратегически важен договор, който поставя основите за цялостната оценка, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на бъдещите мощности с технологията AP1000.

Стратегическа роля на новите блокове

Подписването на договора бележи навлизането на страната в определящ етап от реализацията на най-големия енергиен проект у нас. Технологията AP1000 е призната в световен мащаб заради безопасността, ефективността и гъвкавостта си.

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че това е един от двата най-важни договора за реализацията на проекта: „Компаниите в консорциума вече са доказали, че работят качествено, в срок и в рамките на бюджета. Техният опит и знания носят сериозен потенциал… За да надградим националния капацитет и да продължим да бъдем фактор в електропроизводството на Югоизточна Европа… е заложена възможност наши компании да бъдат част от проекта.“

Той подчерта и значението на партньорството за развитието на малките модулни реактори у нас, към които българският бизнес проявява засилен интерес, а държавата вече създава рамка за бъдещи проекти.

Канадски консорциум с доказан опит в ядрената индустрия

Три водещи международни компании – Laurentis Energy Partners (LEP), BWXT Canada Ltd. (BWXT) и Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA) – обединяват консорциум, който ще подпомага „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на всички процеси по проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите мощности, включително първоначалните инженерни дейности на площадката.

Министърът на енергетиката и мините на провинция Онтарио Стивън Лече определи подписването като стъпка с глобално значение: „Онтарио укрепва глобалното лидерство на Канада в областта на чистата, беземисионна ядрена енергия, а светът наблюдава. Това партньорство ще пренесе лидерството на Онтарио отвъд океана… като същевременно защити нашата икономика.“

Български инженери ще имат значима роля

Сключеният договор гарантира изпълнение по международни и национални регулаторни стандарти, в рамките на бюджета и предвидим срок.

Изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов подчерта: „Това е поредна ключова стъпка… Очакваме от изпълнителя да ангажира поне 30% от дейностите на български специалисти и инженери.“

Лесли МакУилямс – президент и главен изпълнителен директор на Laurentis, и Джон МакКуори – президент по търговските операции на BWXT, увериха, че обединеният опит на компаниите ще подкрепи България по пътя към дългосрочните цели за чиста енергия и укрепване на енергийната сигурност.

Икономическо сътрудничество с добавена стойност

По време на двустранна среща между министрите Станков и Лече бе подчертана стратегическата значимост на сътрудничеството между България и Канада в област, където и двете държави имат дългогодишни традиции. Според тях партньорството при изграждането на новите блокове създава верига на добавена стойност и за българската, и за канадската икономика.

