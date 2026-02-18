АЕЦ Козлодуй работи безопасно и на капацитет, близък до максималния

АЕЦ Козлодуй работи при пълна безопасност и натоварване, близко до максималното, съобщиха от централата. В момента в шести енергоблок се извършва подмяна на част от консумативите, като дейностите не засягат нормалната експлоатация на мощностите.

По информация от ръководството около 90% от оборудването на централата може да бъде произведено и доставено от европейски компании. За приблизително 10% от компонентите обаче липсва алтернативен производител извън Русия. Такъв е случаят с мембранните устройства на турбините, които в момента се подменят. Те функционират като предпазни клапани и подлежат на задължителна смяна на всеки четири години. За едно от тези устройства цялото технологично ноу-хау се намира в Русия.

За да бъде внесена оригинална мембрана, е било необходимо АЕЦ да проведе обществена поръчка и да подпише договор с изпълнител още в края на 2024 г. По данни на централата предходното ръководство не е финализирало подобен договор, което е оставило казуса за решаване от настоящия мениджмънт. Така новото ръководство е било изправено пред невъзможност да извърши подмяната с оригинални части в необходимия срок, тъй като процедурата по организиране на обществена поръчка, сключване на договор и получаване на необходимата дерогация отнема повече от 18 месеца. Настоящият управленски екип е назначен преди близо една година.

Тъй като експлоатационният срок на наличните мембрани изтича през 2025 г., ръководството е предприело временно решение. Производството на мембранните устройства за турбините е възложено на производител, на когото са предоставени необходимите материали и техническа спецификация. Изработените алтернативни части ще бъдат използвани до приключване на цялата процедура по обществената поръчка и доставката на оригиналните компоненти.

