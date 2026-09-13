Жечо Станков: Санирането на еднофамилните къщи трябва да стартира незабавно
Проектът предвижда инвестиции в размер на около 50 млн. евро, които ще бъдат осигурени чрез реализирани икономии от общините
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Проектът предвижда инвестиции в размер на около 50 млн. евро, които ще бъдат осигурени чрез реализирани икономии от общините
Водачът на листата Жечо Станков очерта основните приоритети в програмата на коалицията
В последните седмици са водени детайлни преговори с посолството на Обединеното кралство
Енергийното ведомство и КЕВР започнаха извънредни проверки заради получени от жалби
Говори министър Станков
Съвместен екип ще работи по газ, ПАВЕЦ и редкоземни елементи
БЕХ ще купи специална машина
Канада и България ще изграждат новите мощности с доказаната технология AP1000
Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването
Отпада забраната за износ на дизел, очакват се стабилни цени през зимата
Според КЕВР и АПСТЕ страната се нуждае от спешно деблокиране на вятърните проекти, за да запази конкурентоспособността си
Проведе работна среща с екипа на рафинерията
Енергийният министър на САЩ лично помагаше, срещнахме се 4 пъти, каза той
ДАНС също участва в скрининга
В подкрепа на кандидатурата на Румен Спецов от СДС припомниха, че именно той е управлявал най-рисковата група стоки в България
Жечо Станков съобщи нещо много важно
Министър Жечо Станков опровергава внушенията за недостиг и обвинява президента в безотговорно говорене по чувствителна енергийна тема
Страната ни е пример за енергийна независимост и регионална сигурност
Министър Станков договори нови стъпки по проектите за АЕЦ „Козлодуй“ и малките модулни реактори
България ще търси баланс между декарбонизацията, конкурентоспособността и ядрените инвестиции