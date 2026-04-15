Жечо Станков: Санирането на еднофамилните къщи трябва да стартира незабавно

Бившият министър на енергетиката и водач на листата на ГЕРБ-СДС в Бургас Жечо Станков представи мащабна програма, насочена към енергийното обновяване на еднофамилни жилища в страната – инициатива, която цели да облекчи разходите на домакинствата и да подобри качеството на живот, особено в по-малките населени места. Програмата не е просто ново предложение, а резултат от дългогодишна последователна работа и лична кауза на Станков в сферата на енергийната ефективност. Още в предходните си управленски роли той развива политики, свързани с модернизацията на домакинствата, намаляване на енергийните разходи и насърчаване на устойчиви енергийни решения. Натрупаният опит днес намира израз в цялостна национална програма с дългосрочен ефект.

Проектът предвижда инвестиции в размер на около 50 млн. евро, които ще бъдат осигурени чрез реализирани икономии от общините. По договорен механизъм средствата ще се акумулират в специален фонд в рамките на първите пет години от прилагането на програмата.

Замисълът надхвърля стандартното поставяне на соларни панели. Предвиден е цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност – полагане на външна топлоизолация с дебелина 12 см, подмяна на старата дограма с високоефективна трислойна, обновяване на отоплителни и охлаждащи системи, както и смяна на входни врати. Целта е домовете да станат по-икономични, по-устойчиви и по-комфортни за обитаване.

България разполага с уникални производствени енергийни мощности

Според Станков подобни мерки могат съществено да намалят разходите за електроенергия, отопление и охлаждане, като същевременно създават по-добра среда за живот. Те имат и важен социален ефект – дават възможност за задържане на хората в малките населени места, където еднофамилните къщи са преобладаващи.

Програмата има и ясен екологичен принос. По-ниското енергийно потребление води до намаляване на вредните емисии и подобряване качеството на въздуха, особено в райони, където все още се използват остарели отоплителни уреди.

Изграждането на нова газова инфраструктура гарантира запазването на България, върху европейската карта като газов хъб

Очакванията са инициативата да стартира около средата на 2026 година. Към момента тя е напълно разработена и подготвена за реализация, като изпълнението ѝ ще зависи от действията на следващо редовно правителство. Важен акцент е облекчената процедура за кандидатстване – домакинствата ще трябва да представят единствено документ за собственост, удостоверение за платени местни данъци и лична карта.

Съществена роля ще имат общините, които ще подпомагат гражданите при подаването и проверката на документите, за да се избегнат административни затруднения и забавяния.

Продължавам с програмата за саниране докато последната сграда не бъде енергийно обновена

Данните до момента показват, че подобни политики вече дават резултат – в 117 общини уличното осветление е модернизирано, а близо 1500 еднофамилни къщи са оборудвани със системи за производство и съхранение на електроенергия, включително соларни панели и батерии.

