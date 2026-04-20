Най-ново от ЦИК: Нов обрат между ГЕРБ и ПП-ДБ

Централната избирателна комисия публикува почти окончателни резултати от парламентарните избори при 96,41 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните показват категорична победа за Прогресивна България на Румен Радев и ясно разпределение на силите в новия парламент. Разликата с останалите партии остава огромна. Очаква се окончателното потвърждение при пълното преброяване.

Прогресивна България - 44,732%

ГЕРБ-СДС - 13,417%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 12,871%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,668%

Възраждане - 4,307%

Под изборната бариера остават МЕЧ, „Величие“, „Сияние“ и „БСП-Обединена левица“, които събират около 3 процента от гласовете всяка.

По брой гласове "Прогресивна България" получава 1 390 169 гласа. ГЕРБ-СДС са с 416 970, следвани от ПП-ДБ с 399 991 гласа. ДПС събира малко над 207 хиляди гласа, а „Възраждане“ - около 133 хиляди. МЕЧ остава под бариерата със 100 932 гласа. „Величие“ изпреварва БСП със 97 062 срещу 92 506 гласа, а „Сияние“ получава малко над 90 хиляди.

Гласовете извън страната са обработени на 99,19 процента. И там „Прогресивна България“ е първа сила с 38,091 процента. След нея се нарежда ПП-ДБ с 22,685 процента, а ДПС е трета политическа сила с 8,618 процента.

По абсолютен брой гласове зад граница Радев получава 70 086 гласа, следван от ПП-ДБ с 41 740. Трети са ДПС-Ново начало с 15 856 гласа, следвани от „Величие“ с 10 547 гласа. „Възраждане“ събира малко под 10 хиляди, а ГЕРБ-СДС остава назад с 8 541 гласа. АПС получава 6 904 гласа, МЕЧ - 6 759, а „Сияние“ - 3 738 гласа.

В чужбина ГЕРБ остава на шесто място с 4,642 процента, изпреварена от „Величие“ с 5,732 процента и „Възраждане“ с 5,230 процента, въпреки че тези резултати не са достатъчни за парламентарно представителство.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

