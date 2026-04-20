Избори 2026

Най-ново от ЦИК: Нов обрат между ГЕРБ и ПП-ДБ

Почти финални резултати показват стабилна дистанция за второто място

Най-ново от ЦИК: Нов обрат между ГЕРБ и ПП-ДБ
Снимка: БТА
20 апр 26 | 11:31
Иван Ангелов

Централната избирателна комисия публикува почти окончателни резултати от парламентарните избори при 96,41 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните показват категорична победа за Прогресивна България на Румен Радев и ясно разпределение на силите в новия парламент. Разликата с останалите партии остава огромна. Очаква се окончателното потвърждение при пълното преброяване.

Прогресивна България - 44,732%

ГЕРБ-СДС - 13,417%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 12,871%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,668%

Възраждане - 4,307%

Под изборната бариера остават МЕЧ, „Величие“, „Сияние“ и „БСП-Обединена левица“, които събират около 3 процента от гласовете всяка.

По брой гласове "Прогресивна България" получава 1 390 169 гласа. ГЕРБ-СДС са с 416 970, следвани от ПП-ДБ с 399 991 гласа. ДПС събира малко над 207 хиляди гласа, а „Възраждане“ - около 133 хиляди. МЕЧ остава под бариерата със 100 932 гласа. „Величие“ изпреварва БСП със 97 062 срещу 92 506 гласа, а „Сияние“ получава малко над 90 хиляди.

Гласовете извън страната са обработени на 99,19 процента. И там „Прогресивна България“ е първа сила с 38,091 процента. След нея се нарежда ПП-ДБ с 22,685 процента, а ДПС е трета политическа сила с 8,618 процента.

По абсолютен брой гласове зад граница Радев получава 70 086 гласа, следван от ПП-ДБ с 41 740. Трети са ДПС-Ново начало с 15 856 гласа, следвани от „Величие“ с 10 547 гласа. „Възраждане“ събира малко под 10 хиляди, а ГЕРБ-СДС остава назад с 8 541 гласа. АПС получава 6 904 гласа, МЕЧ - 6 759, а „Сияние“ - 3 738 гласа.

В чужбина ГЕРБ остава на шесто място с 4,642 процента, изпреварена от „Величие“ с 5,732 процента и „Възраждане“ с 5,230 процента, въпреки че тези резултати не са достатъчни за парламентарно представителство.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

Автор Иван Ангелов

Още по тема избори
Още от Избори 2026
