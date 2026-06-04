Само 2 държави добиват рядък метал, по-скъп от златото и платината

Родият се нарежда сред най-ценните елементи на планетата и в момента струва около два пъти повече от златото и почти пет пъти повече от платината. Металът не се добива от самостоятелни находища, а се появява като страничен продукт в платинени и никелови руди, пише изданието на Antena 3 CNN. Пазарът му е почти изцяло зависим от Южна Африка и Русия, което го превръща в суровина със стратегическо значение. Високата цена се подхранва от изключителната му рядкост и от огромното му значение за автомобилната индустрия.

Пазар, държан от две държави

Южна Африка осигурява приблизително 85 процента от глобалното производство на родий, а Русия контролира около 12 процента. Това оставя минимален дял за останалия свят и прави пазара силно чувствителен към всяко сътресение в добива, логистиката или политическата среда.

Според експертни оценки през последните два века в световен мащаб са добити едва около 425 тона родий. От тях приблизително 300 тона идват от Южна Африка, която се превръща в ключов център за един от най-оскъдните и скъпи метали в съвременната индустрия.

Рядкостта на родия личи и от годишните обеми. Производството в световен мащаб едва надвишава 26 тона, което е изключително малко на фона на нуждите на индустрията. Затова всяко нарастване на търсенето бързо се отразява върху цената.

Металът, без който катализаторите не могат

Основният потребител на родий остава автомобилната индустрия. Повече от 30 години металът се използва в каталитичните конвертори, защото може да преобразува азотните оксиди - замърсители, свързани с киселинните дъждове - в безвреден азот.

Точно тази функция превръща родия в трудно заменима суровина за автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Всяка година секторът използва повече родий, отколкото се добива, което създава постоянен натиск върху наличностите.

Недостигът се компенсира чрез рециклиране на отработени катализатори. Те осигуряват приблизително 20 процента от глобалните нужди от метала и се превръщат във важен вторичен източник за пазара.

Цена, която се движи със резки скокове

Родият многократно е показвал колко нестабилен може да бъде пазарът на редките метали. През 70-те години на миналия век една тройунция е струвала около 200 долара, докато към 1 юни 2026 г. цената е била 8 800 долара за тройунция, или 283 долара за грам.

Още по-рязък пик е отчетен през февруари 2026 г., когато металът достига 12 240 долара за унция, или 393,6 долара за грам. Тези колебания показват колко силно ограниченото предлагане и индустриалното търсене могат да изстрелят цената на суровина, която остава почти невидима за широката публика.

Въпреки високата си стойност родият не е толкова познат, колкото златото, платината или среброто. Той рядко се свързва с бижута или инвестиционни продукти, но реалното му значение е в технологиите, екологичните стандарти и автомобилното производство.

Южна Африка печели милиарди, но добивът става все по-труден

За Южна Африка родият има стратегическо значение. Износът му носи милиарди долари годишно и вече съперничи по рентабилност с добива на злато. Това поставя страната в центъра на пазар, при който малки количества могат да носят огромни приходи.

Експертите отбелязват, че под земята все още има значителни запаси, но достъпът до тях става все по-сложен и скъп. Някои южноафрикански мини вече достигат дълбочина над 2000 метра, а разходите за добив продължават да растат.

Именно това оскъпяване ограничава възможността производството бързо да отговори на търсенето. Родият не може просто да бъде изваден в по-големи количества при по-висока цена, защото е свързан с добива на други руди и зависи от геология, технология и огромни капиталови разходи.

Търсенето няма да изчезне скоро

Въпреки развитието на електрическите автомобили, превозните средства с двигатели с вътрешно горене остават доминиращ транспорт в световен мащаб. Това означава, че нуждата от каталитични конвертори и от родий няма да спадне рязко в близко бъдеще.

Докато тези автомобили продължават да заемат голям дял от пътищата, металът ще остане сред най-оскъдните и скъпи суровини на планетата. Рядкостта му, концентрираният добив и зависимостта на индустрията от него поддържат напрежението около пазара му.

Така родият остава парадоксален метал - почти непознат за потребителите, но жизненоважен за индустрията. Той не блести в масовото въображение като златото, но цената и ролята му го поставят сред най-важните стратегически елементи на съвременната икономика.

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