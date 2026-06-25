Този камък струва много повече от златото за грам! Всеки може да го намери

Метеорит, паднал буквално в краката на човек, може да се окаже не просто рядка находка, а предмет със сериозна стойност. Според портала rynekzdrowia цената на такива космически фрагменти може да варира от около 1 до 5000 евро за грам в зависимост от състава, състоянието и произхода им. Това означава, че най-редките образци могат да бъдат многократно по-скъпи от златото, чиято цена в Европа на 24 юни 2026 г. е около 115 евро за грам 24 карата.

Но големият въпрос не е само колко струва камъкът от Космоса, а и дали човекът, който го намери, изобщо има право да го задържи.

Цената зависи от произхода

Метеоритите имат едновременно колекционерска и научна стойност. Най-обикновените каменни метеорити могат да се търгуват сравнително евтино, докато редки образци със специален минерален състав, въглеродни съединения или произход от Луната и Марс стигат до много по-високи цени.

Според Стефан Декер, директор на музей на метеоритите и търговец на такива образци, цената може да тръгва от около 1 евро за грам и да достига до 5000 евро за грам. Подобни суми обаче не важат за всеки камък, паднал от небето. Решаващи са химичният и минералният състав, свежестта на находката, степента на запазване и рядкостта на конкретния тип метеорит.

Най-силно се търсят фрагменти, които носят информация за ранната история на Слънчевата система или са свързани с други небесни тела. Лунните и марсианските метеорити са особено ценени, защото дават на учените материал, който иначе би бил достъпен само чрез космически мисии.

Не всеки камък е съкровище

Проблемът е, че повечето хора трудно могат сами да разпознаят истински метеорит. Много земни скали приличат на космически фрагменти, а външният вид често подвежда. Затова експертите препоръчват находката да бъде изследвана от специалисти, вместо веднага да се предлага за продажба.

Свежестта също има значение. Новопаднал метеорит може да бъде по-ценен, защото е по-слабо повлиян от влага, корозия и земни замърсявания. При старите находки част от научната информация може да е загубена, а това сваля интереса както на учените, така и на колекционерите.

Правото може да се окаже по-тежко от камъка

Дори когато находката е истинска, собствеността върху нея не е автоматично ясна. В много държави метеоритът принадлежи на собственика на земята, върху която е паднал. В други случаи право може да има човекът, който го е намерил, или държавата, ако обектът е с изключителна научна стойност.

Подобни спорове не са само теория. През 2024 г. апелативен съд в Швеция постанови, че 14-килограмов железен метеорит трябва да остане при собственика на имота, където е намерен, а не при геолозите, които са го открили и предали на музей. В България също има съдебен казус за собственост върху метеорит от 141 кг., като Върховният касационен съд е признал право на собственост по конкретния спор.

Науката и пазарът гледат различно

За колекционерите метеоритът е рядък предмет, който може да бъде купен, продаден или изложен. За учените той е архив от Космоса - свидетелство за процеси, случили се преди милиарди години. Именно това напрежение между пазара и науката прави най-ценните находки толкова чувствителни.

Когато фрагментът е уникален, държавни институции, музеи и лаборатории често настояват поне част от него да бъде изследвана и съхранена. Така една на пръв поглед лична находка може бързо да се превърне в обществен и научен въпрос.

Космическият шанс не идва без условия

Историята с метеоритите звучи като мечта за внезапно забогатяване, но реалността е по-сложна. Един камък от небето може да струва цяло състояние, но може и да няма почти никаква пазарна стойност, ако е обикновен, повреден или недоказан. Още по-важно е, че произходът, мястото на падане и националното законодателство могат да решат съдбата му преди пазара. Затова най-разумният първи ход при подобна находка не е бърза продажба, а експертна проверка - защото понякога истинската стойност на метеорита е не само в парите, а в знанието, което носи.

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