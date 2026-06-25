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Този камък струва много повече от златото за грам! Всеки може да го намери

В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили

Този камък струва много повече от златото за грам! Всеки може да го намери
25 юни 26 | 8:39
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Иван Ангелов

Метеорит, паднал буквално в краката на човек, може да се окаже не просто рядка находка, а предмет със сериозна стойност. Според портала rynekzdrowia цената на такива космически фрагменти може да варира от около 1 до 5000 евро за грам в зависимост от състава, състоянието и произхода им. Това означава, че най-редките образци могат да бъдат многократно по-скъпи от златото, чиято цена в Европа на 24 юни 2026 г. е около 115 евро за грам 24 карата.

Но големият въпрос не е само колко струва камъкът от Космоса, а и дали човекът, който го намери, изобщо има право да го задържи.

Цената зависи от произхода

Метеоритите имат едновременно колекционерска и научна стойност. Най-обикновените каменни метеорити могат да се търгуват сравнително евтино, докато редки образци със специален минерален състав, въглеродни съединения или произход от Луната и Марс стигат до много по-високи цени.

Според Стефан Декер, директор на музей на метеоритите и търговец на такива образци, цената може да тръгва от около 1 евро за грам и да достига до 5000 евро за грам. Подобни суми обаче не важат за всеки камък, паднал от небето. Решаващи са химичният и минералният състав, свежестта на находката, степента на запазване и рядкостта на конкретния тип метеорит.

Най-силно се търсят фрагменти, които носят информация за ранната история на Слънчевата система или са свързани с други небесни тела. Лунните и марсианските метеорити са особено ценени, защото дават на учените материал, който иначе би бил достъпен само чрез космически мисии.

Не всеки камък е съкровище

Проблемът е, че повечето хора трудно могат сами да разпознаят истински метеорит. Много земни скали приличат на космически фрагменти, а външният вид често подвежда. Затова експертите препоръчват находката да бъде изследвана от специалисти, вместо веднага да се предлага за продажба.

Свежестта също има значение. Новопаднал метеорит може да бъде по-ценен, защото е по-слабо повлиян от влага, корозия и земни замърсявания. При старите находки част от научната информация може да е загубена, а това сваля интереса както на учените, така и на колекционерите.

Правото може да се окаже по-тежко от камъка

Дори когато находката е истинска, собствеността върху нея не е автоматично ясна. В много държави метеоритът принадлежи на собственика на земята, върху която е паднал. В други случаи право може да има човекът, който го е намерил, или държавата, ако обектът е с изключителна научна стойност.

Подобни спорове не са само теория. През 2024 г. апелативен съд в Швеция постанови, че 14-килограмов железен метеорит трябва да остане при собственика на имота, където е намерен, а не при геолозите, които са го открили и предали на музей. В България също има съдебен казус за собственост върху метеорит от 141 кг., като Върховният касационен съд е признал право на собственост по конкретния спор.

Науката и пазарът гледат различно

За колекционерите метеоритът е рядък предмет, който може да бъде купен, продаден или изложен. За учените той е архив от Космоса - свидетелство за процеси, случили се преди милиарди години. Именно това напрежение между пазара и науката прави най-ценните находки толкова чувствителни.

Когато фрагментът е уникален, държавни институции, музеи и лаборатории често настояват поне част от него да бъде изследвана и съхранена. Така една на пръв поглед лична находка може бързо да се превърне в обществен и научен въпрос.

Космическият шанс не идва без условия

Историята с метеоритите звучи като мечта за внезапно забогатяване, но реалността е по-сложна. Един камък от небето може да струва цяло състояние, но може и да няма почти никаква пазарна стойност, ако е обикновен, повреден или недоказан. Още по-важно е, че произходът, мястото на падане и националното законодателство могат да решат съдбата му преди пазара. Затова най-разумният първи ход при подобна находка не е бърза продажба, а експертна проверка - защото понякога истинската стойност на метеорита е не само в парите, а в знанието, което носи.

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Автор Иван Ангелов

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