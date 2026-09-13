Този камък струва много повече от златото за грам! Всеки може да го намери
В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили
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В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили
Процесите по тяхното изследване и анализ вече са започнали
Кетлийн Мартинес е достигнала до нови находки в дълбините на Средиземно море, които могат да пренапишат историята
Екип на 7-о РУ ги е прибрал
Не пипайте остри предмети
При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие
В интернет има няколко сайта, които ни помагат в тази задача
Йоан Кръстител, наричан още Предтеча, и Исус Христос са съвременници и далечни сродници
В резултат на научноизследователски проект
Църквата отбелязва третото намиране честната глава на светеца
Благоевградска област е гранична на Гърция и Македония и евентуално пренасочване на маршрутите на бежанците и нелегалните имигранти ще изисква готовно...