Намериха черната кутия на разбилия се самолет. Министър проговори

Черната кутия на катастрофиралия частен самолет, превозвал либийска военна делегация, е открита в 03:20 ч. в района на инцидента край анкарския окръг Хаймана, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая, съобщава ТРТ Хабер.

Малко по-рано, в 02:45 ч., е било намерено и устройството за запис на гласовете в пилотската кабина. Процесите по тяхното изследване и анализ вече са започнали от компетентните институции.

Инцидентът е станал с частен самолет от типа Falcon-50, който е излетял в 20:10 ч. от летище Анкара „Есенбоа“ за Триполи. На борда са се намирали общо осем души – петима членове на либийската делегация, сред които и началникът на Генералния щаб на Либия генерал Мохамед Али ал-Хадад, както и трима членове на екипажа. В 20:32 ч. самолетът е уведомил, че ще се върне поради техническа неизправност, а в 20:52 ч. връзката с него е била изгубена в района на Хаймана.

След сигнал на телефон 112 в района незабавно са изпратени екипи на жандармерията, AFAD, полицията, здравните служби и UMKE. Издирвателно-спасителните действия са започнали под координацията на Министерството на транспорта и инфраструктурата и Командването на военновъздушните сили.

Отломките на самолета са открити на около 2 километра южно от квартал Кесиккавак в окръг Хаймана, като зоната на катастрофата обхваща приблизително 3 квадратни километра. С цел ефективно управление на мястото AFAD е разположила мобилен координационен център, чрез който се осъществява координацията между институциите. От този етап нататък дейностите, включително съдебните и криминалистичните процедури, се провеждат под ръководството на Главното командване на жандармерията.

В операциите на терен участват общо 408 служители от AFAD, жандармерията, полицията, здравните служби, UMKE, Командването на сухопътните и военновъздушните сили, Министерството на транспорта и инфраструктурата, пожарната и Главната дирекция на държавните летища, със 103 наземни и 7 въздушни средства. В издирвателните дейности се използват и дронове, включително термални и осветителни, както и спасителни екипи с кучета.

Министър Йерликая съобщи още, че в Анкара е пристигнала 22-членна либийска делегация, включваща представители на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи на Либия, както и близки на загиналите. По думите му, след трагичния инцидент е започнало разследване от Главната прокуратура на Анкара, в което са ангажирани четирима прокурори под координацията на заместник главен прокурор.

„Нашата най-важна задача е да изясним напълно причините за инцидента. Възможно най-скоро резултатите ще бъдат споделени с обществеността“, заяви Йерликая и изрази съболезнования към семействата на загиналите, либийския народ и правителството на Либия.

Снимки: ТРТ, Анадолска агенция

