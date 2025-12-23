Първи подробности за разбилия се самолет с началника на генералния щаб на Либия

Самолетът, на борда на който се намираше началникът на генералния щаб на Либия, генерал Ал-Хадад, се разби. Според първичната информация, той е загинал, пише Анадолската агенция.

Либийският началник на Генералния щаб, генерал от армията Мохамед Али ал-Хадад, заедно с придружаващите го лица, се е качил на самолет на летище „Есенбоа/Анкара“ , за да отпътува за столицата на Либия – Триполи.

Самолетът, на борда на който е имало петима души, е излетял в 20:10 ч., а в 20:52 ч. е прекъсната връзката с него. След сигнал, че самолетът е паднал в планински район край село Кесиккавак в околия Хаймана, на място са изпратени екипи на жандармерията, пожарната и спешна помощ.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi



Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че останките на самолета са открити на 2 километра южно от село Кесиккавак в околия Хаймана. В изявлението си той посочи:

„Останките на самолета, излетял от летище „Есенбоа“ в Анкара за Триполи, са открити от нашата жандармерия на 2 километра южно от село Кесиккавак в околия Хаймана. Обществеността ще бъде информирана за развитието на случая.“

Работата на екипите на място продължава

Поради калния терен спасителните екипи са достигнали до мястото на катастрофата пеша. Работата по издирването и огледа на останките продължава.

Междувременно стана ясно, че полетите от и до летище „Есенбоа“, които бяха временно отменени заради инцидента, са възобновени.

Очевидецът на катастрофата Бекир Танер заяви пред журналисти, че са чули силен тътен и незабавно са се отправили към мястото на инцидента. Той разказа, че заедно със спасителните екипи са участвали в издирвателните действия и след известно време са достигнали до останките на самолета.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildiği bildirildi



Olay anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/w6BTmiPcs8 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025

Започнато е разследване

Министърът на правосъдието на Турция Йълмаз Тунч съобщи в социалните мрежи, че е започнато разследване във връзка с катастрофата. В изявлението си той посочи:

„По повод катастрофата на самолета, излетял от летище „Есенбоа“ в Анкара и превозващ пътници, сред които и началникът на Генералния щаб на Либия, генерал от армията Мохамед Али ал-Хадад, прокуратурата в Анкара започна разследване. В рамките на разследването са назначени четирима прокурори под ръководството на заместник главен прокурор. Разследването се води всестранно и с необходимата прецизност.“

Съболезнователно послание от либийския премиер Дбейба

Премиерът на Правителството на националното единство на Либия Абдулхамид Дбейба публикува съболезнователно послание по повод смъртта на началника на Генералния щаб на Либия Мохамед ал-Хадад и придружаващата го делегация при самолетната катастрофа в Анкара.

В съобщението си в социалните мрежи Дбейба заяви:

„С дълбока тъга и скръб научихме за трагичната гибел при инцидент на началника на Генералния щаб на Либийската армия Мохамед ел-Хадад, командващия Сухопътните войски Фейтури ел-Грибил, командира на Военно-промишления орган бригаден генерал Махмуд ел-Катави, съветника на началника на Генералния щаб Мохамед Асави Дияб и фотографа на Пресслужбата на Генералния щаб Мохамед Махджуб, при завръщането им от официално посещение в Анкара.“

В посланието си премиерът допълва:

„Тази катастрофа е огромна загуба за родината, военните институции и всички либийци. Загубихме хора, които служиха на страната си с искреност и всеотдайност и бяха пример за дисциплина, отговорност и национална принадлежност. Изказваме най-дълбоките си съболезнования и искрени думи на съчувствие към семействата на нашите мъченици и към техните бойни другари във Въоръжените сили.

Посещение на либийската делегация

Началникът на Генералния щаб на Либия генерал Мохамед Али Ахмед Ел Хадад проведе разговори в Анкара днес като официален гост на началника на Генералния щаб генерал Селчук Байрактаролу.

Той посрещна началника на Генералния щаб на Либия генерал Мохамед Али Ахмед Ел Хадад с военна церемония.

След церемонията генерал Байрактаролу проведе двустранни срещи и срещи на ниво делегация с генерал Хадад. Командващият турските сухопътни сили генерал Метин Токел и командирът на либийските сухопътни сили генерал-лейтенант Футури Грибел също участваха в срещите на ниво делегация.

