В Казахстан пишат нова конституция, приближават се към САЩ и Китай

За първи път от 30 години се сменят елитите

В Казахстан вървят невиждани промени от 30 години, с които се създава нова политическа система, сменят се елитите, а във външната политика страната все по-вече се дистанцира от Русия и се приближа и към САЩ, и към Китай.

Въпреки стратегическите документи, който президентът Касъм-Жомарт Токаев подписа в Москва през декември, от януари Пекин изпревари Русия като основен търговски партньор, Астана влезе в Съвета за мир на Тръмп, оказа се единствената държава, която си извоюва изкупуване на дела на Лукойл, а след това за първи път увеличи таксите за рециклиране на руските автомобили.

Най-голямата промяна обаче е написването на нова конституция, която слага край на прекомерната президентска власт, наложена от предишния президент– Нурсултан Назарбаев.

Завръщането на вицепрезидента

На него ще бъдат предоставени правомощия, според които ще може да представлява Казахстан на външната арена, да взаимодейства с политически партии, парламент и обществени сдружения.

Но най-важната промяна е, че ако през 2019 г. Токаев стана президент от поста председател на Сената, когато Назарбаев подаде оставка, то сега вицепрезидентът става основният наследник на властта в страната.

Парламентът става еднокамарен, ще се нарича Курултай и ще се състои от 145 депутати, които ще се избират по пропорционални листи.

Появява се нов орган – Национален съвет. Това е най-висшият консултативен и консултативен орган с право на законодателна инициатива, което сега имат само правителството и депутатите.

Конституцията затвърждава, че бракът е съюз между мъж и жена, въвеждат се и ограничения на свободата на словото и свободата на събрания. Преди това те бяха изписани в либерална интерпретация: свободата на словото е свещена, ограниченията са невъзможни. Сега има предложение да се добави, че свободата на словото не трябва да вреди на честта и достойнството на гражданите. Официалният език е само казахският, а руският е посочен само за междуетническа комуникация. Това вече предизвика гневни коментари от Кремъл.

Какво следва

Най-вероятно през пролетта ще се проведе референдум за Конституцията, а през лятото ще има парламентарни избори. Очаква се, че до 1 септември да започне работа нов парламент, който ще одобри кандидатурата на вицепрезидента.

Токаев очаква поредицата от промени, които прави, да позиционират Казахстан като по-независима, модернизирана държава с икономика, открита към технологии, цифрова икономика и изкуствен интелект.

Той бърза с промените, заради външната нестабилност и проблемите в икономиката на страната, заради увеличения ДДС и нарастващата инфлация, която оказва сериозно влияние върху настроението на гражданите.

Има и политическа причина. Целта му е да предотврати подготовката на опозиционни групи, които нямат вече възможност да се подготвят за изборите през лятото.

Според новата Конституция президентът вече може да заема поста само за един мандат от 7 години без право на преизбиране. Токаев обяви, че няма да се кандидатира отново след края на настоящия си мандат, който изтича през 2029 година, но има достатъчно време дотогава да се препозиционира.

