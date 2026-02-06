Преговорите за Украйна. Четири пробива в Абу Даби

„Идваше ми да изкрещя всеки път, когато преговорите за мирния план за Украйна завършваха с кратките съобщения: Дискусиите бяха конструктивни. Но сега спокойно мога да кажа – да, те наистина бяха конструктивни. Руснаците най-после започнаха да ги приемат по-сериозно“.

Това заяви за "Политико" американски експерт, който е консултант на украинците и е наясно с резултатите от втория кръг на тристранните преговори САЩ – Украйна – Русия“ в ОАЕ.

Той направи интересно сравнение как са протичали първите срещи на руските и украински генерали:

„Беше като вадене на зъб без упойка“.

На завършилите разговори в Абу Даби обаче обстановката била доста приемлива, затова и дошли първите резултати.

Голяма заслуга за това имали специалният съветник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер, които предварително обявиха, че няма да присъстват, но в последния момент променили решението си.

Най-спорният въпрос отново остава териториалния, но ако преди украинските власти настояваха като червена линия спорните територии да бъдат част от Украйна, сега са готови да признаят, че конфликтът ще бъде замразен по фронтовата линия.

"Разбира се, все още има разногласия. Но атмосферата е по-делова, отколкото на всички предишни срещи", заяви участник в преговорите, цитиран от TASS.

Пробив по четири от темите беше постигнат, твърдят едновременно украинци, руснаци, и американци.

Договорено е за първи път от пет месеца размяна на затворници – по 314 души от всяка страна. Това стана с посредничеството на САЩ и ОАЕ.

"Този резултат беше постигнат чрез подробни и продуктивни мирни преговори", написа Уиткоф в социалната мрежа X.

Той обяви и втората новина - Русия и САЩ са се съгласили да възобновят линията на оперативни контакти между военните на двете страни.

"Този канал за комуникация беше прекъснат още преди началото на конфликта и е критичен за постигането и поддържането на мира", написа още Уиткоф.

Трето – за първи път страните започнаха да обсъждат времето на края на конфликта.

Според руснаците, разработването на мирния план ще отнеме поне месец и половина.

Според Зеленски, който даде интервю за France 2, "мирът ще бъде постигнат за по-малко от година."

Според него нови преговори ще има скоро в САЩ, което не беше потвърдено от Кремъл, а Уиткоф обяви само, че те ще са през следващите седмици.

Четвърто - Заедно с преговорите за мир в Украйна, Русия и САЩ сложиха на масата и изтичането на последния договор за контрол над ядрените оръжия, който приключи на 5 февруари.

Според Axios, страните са почти договорили неговото спазване поне следващите шест месеца.

"Съгласихме се с Русия да действаме добросъвестно и да започнем обсъждане на начини за актуализиране на споразумението", цитира изданието думите на неназован американски служител.

Москва също потвърди информацията, като говорителят Песков обяви, че „и двете страни съзнават необходимостта да започнат преговори по тази тема възможно най-скоро".

