След земетресението в Турция. Мобилизацията на века

В рамките на „Столетната кампания за възстановяване“, започната след земетресенията от 6 февруари 2023 г. с епицентър в Кахраманмараш, които засегнаха 18 области (11 от тях тежко) и пряко повлияха на 14 милиона души, под ръководството на президента на Република Турция г-н Реджеп Тайип Ердоган бяха завършени и предадени на правоимащите над 455 000 жилища, селски къщи и търговски обекти. В процес, при който първите основи бяха положени на 15-ия ден след бедствието, а първите ключове бяха връчени на 45-ия ден, засегнатият от земетресенията регион беше възстановен — от градските центрове до селските райони, и от инфраструктурата до историческите пазари.

ЗАСЕГНАТИЯТ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА РЕГИОН БЕШЕ ВЪЗСТАНОВЕН

Засегнатият от земетресенията регион, разтърсен от земетресенията на 6 февруари 2023 г. с епицентър в Кахраманмараш, беше възстановен изцяло. В рамките на дейностите, реализирани в 18 области, бяха завършени и предадени на правоимащите над 455 000 жилища, селски къщи и търговски обекти.

Земетресението с магнитуд 7,7, настъпило на 6 февруари 2023 г. в 04:17 ч. в района Пазарджък (обл. Кахраманмараш), както и второто земетресение с магнитуд 7,6 с епицентър Елбистан в 13:24 ч., бяха регистрирани като едно от най-големите бедствия в най-новата история на Турция. Земетресенията пряко засегнаха 14 милиона граждани на територия от 108 000 кв. км.

Първоначално 11 области, сред които на първо място Кахраманмараш, Хатай, Адъяман и Малатия, бяха обявени за бедствена зона. Впоследствие, с включването на Бингьол, Кайсери, Мардин, Тунджели, Нигде и Батман, обхватът на статута „Бедствена зона, засягаща общия обществен живот“ беше разширен до 18 области.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ В ИСТОРИЯТА НА ТУРЦИЯ

Непосредствено след земетресението, под координацията на Министерството на околната среда, урбанизацията и изменението на климата беше реализирана „Столетната мобилизация за възстановяване“. ТОКИ, Председателството по градска трансформация, Емлак Конут GYO и Генералната дирекция „Строителни дейности“ бяха основните изпълнители на процеса.

В 3 481 строителни обекта, изградени на 174 отделни локации в 11 области, беше възстановена територия с мащаб, съпоставим с населението на Литва и с площта на България и Исландия. Дейностите бяха отчетени като най-голямата организация на строителни обекти в историята на Турция.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА БЯХА ПРЕДАДЕНИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ КЛЮЧОВЕ

През 2025 г. предаването на жилищата продължи без забавяне. На 24 януари в Малатия беше предадено 201-хилядното жилище; на 19 юни в Кахраманмараш — 250-хилядното; на 6 септември отново в Малатия — 300-хилядното; а на 15 ноември в Адъяман — 350-хилядното жилище.

На 27 декември 2025 г. в Хатай беше достигнат важен етап в процеса с церемонията „Столетното възстановяване – успехът на Турция: 455 хиляди завършени жилища“, в която участва президентът на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Общо беше завършено изграждането на 455 357 самостоятелни обекта, включително 367 995 жилища, 65 672 селски къщи и 21 690 търговски обекта.

ЧРЕЗ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЯСТО“ БЕШЕ ОСИГУРЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

За пострадалите от земетресенията, които желаят да изградят домовете си на първоначалното им място, беше въведен моделът „Възстановяване на място“. В 18 области за жилища със средни и тежки щети или напълно разрушени жилища на гражданите беше предоставена подкрепа в размер на 750 000 турски лири безвъзмездна помощ и 750 000 турски лири кредит на жилище, както и 40 000 турски лири проектна подкрепа.

За търговските обекти бяха предоставени 400 000 турски лири безвъзмездна помощ, 400 000 турски лири кредит и 40 000 турски лири проектна подкрепа. В този обхват беше предложена допълнителна подкрепа за 124 000 самостоятелни обекта.

СЕЛСКИТЕ КЪЩИ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ БЯХА ВЪЗСТАНОВЕНИ

В засегнатия от земетресенията регион бяха изградени общо 65 672 селски къщи. Най-голям брой селски къщи бяха построени в Кахраманмараш, Хатай, Малатия и Адъяман.

В района Кумлу (обл. Хатай) беше създаден квартал „Джумхуриет“ като първото в Турция селско сателитно селище. За гражданите, преместени от 21 квартала в Кумлу, Рейханлъ и Антакя, бяха завършени 777 селски къщи.

БЕШЕ ОСИГУРЕНА ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

В резултат на сътрудничеството между ТОКИ и Емлак Конут GYO в засегнатия от земетресенията регион бяха изградени 21 690 търговски обекта. Хатай, Кахраманмараш, Малатия и Адъяман са областите, в които бяха построени най-много търговски обекти.

С тези инвестиции се целеше подпомагане на възстановяването на местния бизнес и оживяване на регионалната икономика.

БЯХА СЪЗДАДЕНИ МАЩАБНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И САТЕЛИТНИ СЕЛИЩА

Малатия – Икизджe се превърна в най-големия строителен обект в Турция с 28 289 самостоятелни обекта. Проектите Адъяман – Индере, Хатай – Дикмедже и Кахраманмараш – Алтънова също бяха сред най-мащабните строителни обекти.

В тези райони, чрез прилагането на напреднали инженерни техники, бяха изградени интелигентни градове и модерни сателитни селища.



ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПАЗАРИ И ГРАДСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ БЯХА ВЪЗСТАНОВЕНИ

Градските центрове, които претърпяха тежки щети при земетресението, бяха възстановени, като сред основните обекти са Узун чаршъ, както и булевард „Ататюрк“ и булевард „Куртулуш“. Джамията „Хабиб-и Неджар“ беше отворена отново за богослужение с церемония, в която участва президентът Реджеп Тайип Ердоган.

С реализираните проекти бяха възродени и Bakırcılar Çarşısı в Малатия, Капалъ чаршъ в Кахраманмараш, както и търговските зони в центъра на Адъяман.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ДЕЙНОСТИ

В засегнатия от земетресенията регион се изпълняват общо 11 000 км инфраструктурни дейности. Докато в района Дефне (обл. Хатай) продължава изграждането на най-големия в Турция тунел за отпадъчни води с дължина 11,2 км и диаметър 5,6 м, по крайбрежието на Искендерун беше реализиран един от най-мащабните проекти за благоустрояване на крайбрежната зона в Турция.

