Мерц тръгва към Вашингтон за туширане на напрежението с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц планира посещение във Вашингтон в началото на идния месец с цел да успокои трансатлантическите отношения между европейските държави и президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи германското издание „Велт“, цитирано от Ройтерс. Към момента от канцеларията на канцлера няма официален коментар по информацията.

Новината идва около седмица преди началото на Мюнхенска конференция по сигурността – ежегоден форум на високо равнище за въпросите на международната сигурност. На миналогодишното издание европейските партньори от НАТО бяха подложени на остри критики от страна на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, което допълнително обтегна отношенията между САЩ и съюзниците им в Европа.

Тази година Ванс не се очаква да присъства на форума. Американската страна ще бъде представена от държавния секретар Марко Рубио и делегация от Конгреса, което според анализатори може да даде възможност за по-умерен тон в диалога със съюзниците от НАТО.

