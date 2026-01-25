Стрелба в сърцето на Берлин

Стрелба в центъра на Берлин, ранен, който бяга към болницата, полицейски коли и линейки, които са обградили жилищна сграда.

Това се случи тази вечер непосредствено до хотел

InterContinental Berlin, в квартал Тиргартен (Tiergarten). Той е в сърцето на Берлин, в непосредствена близост до основните забележителности и търговските райони.

Поне петима души бяха ранени при стрелбата, която се случи в жилищна сграда, съобщи вестник Bild.

Те са се намирали в апартамент на улица Вихманщрасе. Двама от тях са били със смъртоносни наранявания.

Полицията обясни, че все още няма допълнителна информация. На мястото на инцидента се провежда разследване.

Според служители на реда, задържани са няколко заподозрени. В апартамент на петия етаж са били произведени изстрели.

Какво точно се е случило там все още не е ясно.

Един от ранените стигнал сам до близката болница. На мястото на инцидента лекарите оказаха помощ на тежко ранена жена, мъж и още двама жертви.

Вече всички са настанени в болница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com