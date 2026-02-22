Сладък бунт срещу Тръмп. Германска пекарна преименува „американките“ на „гренландки“

Една обикновена бисквитка в Германия се превърна в политически символ. Пекарна в северния град Люнебург спря да продава традиционните „американки“ и ги преименува на „гренландки“ в отговор на амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп да придобие Гренландия от Дания. Идеята бързо привлече вниманието на клиенти и медии. Сладкарската витрина се оказа неочаквана арена на геополитика.

„Американките“ наподобяват черно-белите бисквитки, популярни в Съединените щати - кръгла, леко изпъкнала основа от тесто, покрита с глазура. Обичайно се продават през пролетта, но тази година клиентите на веригата Harms, които поискат този сладкиш, получават „гренландка“.

Името не е случайно. То отразява широко разпространената европейска опозиция срещу идеята Вашингтон да придобие арктическата територия. „Виждаме това като голяма реклама за търговията и искахме да се възползваме от възможността“, казва пред ДПА Яник Хармс, управляващ директор на семейната верига, която се ръководи вече пето поколение от него и съпругата му Лиза. „Баба ми винаги казваше, че пекарната е място на живот. И политиката играе голяма роля в живота“, допълва той.

Пред обекта в Люнебург, разположен югоизточно от Хамбург, табела гласи: „Правете сладкиши, а не война“. Редовните клиенти приемат инициативата с усмивка. Местният жител Хенинг Вилнер я определя като „оригинална“ и подчертава, че подобни теми засягат и обикновените хора. По думите му кампанията е израз на солидарност с Дания и Европа.

Историята на самото име „американка“ остава не напълно изяснена. Според една теория то идва от амониевия хидрогенкарбонат - съставка на бакпулвера, наричана разговорно „Ами“ на немски, съвпадаща със съкращението за американците. Друга версия твърди, че кръглата форма наподобява войнишка каска. Хармс обаче е категоричен, че ще „запази новото име, докато Тръмп не остави Гренландия на мира“.

Сладкарският протест не е изолиран случай. В берлинския квартал Нойкьолн кафене вече не предлага кафе „американо“, а го е преименувало на „мексикано“. Малки жестове, но със силно послание - когато политиката влиза в ежедневието, понякога най-силният отговор идва от витрината на кварталната пекарна.

