Политически обрат в Германия! Мерц настига крайнодесните

Обществената подкрепа за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц се е изравнила с тази на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), показват данните от ново социологическо проучване на ИНСА, проведено по поръчка на Билд и цитирано от ДПА.

Ако изборите се провеждаха днес, 26 процента от анкетираните биха гласували за консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) – резултат, който изравнява позициите му с АзГ. Крайнодясната партия седмици наред задържаше подкрепа от 26 процента и дори изпреварваше всички формации от управляващата коалиция, но сега преднината ѝ е заличена. Последно подобно изравняване между двете политически сили е отчитано през септември миналата година.

Данните от анкетата показват и леко съживяване при социалдемократите. Младшият коалиционен партньор на Мерц – Германската социалдемократическа партия – повишава подкрепата си с един процентен пункт до 16 процента, което е най-добрият резултат за партията от юни 2025 г. насам.

Подкрепата за Зелените и за Левите остава без промяна спрямо предишното изследване – съответно 11 и 10 процента.

Сред по-малките формации „Алианс за социална справедливост и икономически разум“ и Свободната демократическа партия остават под парламентарната бариера, с резултати от 4 и 3 процента, което означава, че не биха влезли в Бундестага при вот днес.

Проучването на ИНСА е проведено в периода 26-30 януари сред 1204 германски граждани с право на глас. Данните очертават рязко изостряне на политическата надпревара в Германия, при която лагерът на Мерц вече застава наравно с „Алтернатива за Германия“ в борбата за лидерството в обществените нагласи.

