Иран измисли най-уникалния отговор на европейските санкции

Иран обяви днес армиите на европейските държави за „терористични групи“ в рязък отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си на терористичните организации, предаде Франс прес.

Намерението на Техеран да наложи подобна контрамярка беше заявено още в петък от генералния секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани, а днес то беше официално потвърдено на най-високо институционално равнище.

„Иран вече смята европейските армии за терористични групи“, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. По думите му решението е взето в съответствие с член 7 от иранския Закон за контрамерките, приет след определянето на КГИР като терористична организация от ЕС.

Галибаф направи изявлението си от парламентарната трибуна, като той и останалите депутати бяха облечени в униформи на КГИР в демонстративен жест на солидарност с гвардейците. Ходът на Техеран бележи рязка ескалация в отношенията между Иран и Европейския съюз и поставя под сериозно напрежение дипломатическите и военнополитическите контакти между двете страни.

