Масови арести в Иран! Над 500 задържани, режимът вижда „врага“ навсякъде

Иранските власти предприеха масирани действия срещу предполагаема мрежа от сътрудници на Израел и САЩ, като задържаха десетки хора, включително 10 чужденци, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни медии. Операциите се провеждат на фона на изостреното напрежение и войната между Техеран от една страна и Израел и Вашингтон от друга, като властите предупреждават за риск от вътрешна дестабилизация. Паралелно с арестите режимът засилва контрола върху комуникациите и публичния живот в страната.

Стотици задържани и обвинения за шпионаж

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан обяви, че от началото на конфликта са арестувани най-малко 500 души. „Задържаните са обвинени в споделяне на информация с противниците“, заяви той, цитиран от държавни медии.

Сред тях са и 10 чужденци, задържани в североизточната провинция Хорасан Разави, които според властите са събирали информация за чувствителни обекти и са подготвяли операции на терен. Националността им не се уточнява.

Допълнително 55 души са задържани в южната провинция Хормозган, като са представени от властите като „наемници“ на САЩ и Израел.

Удар срещу комуникациите и „Старлинк“

Иранското министерство на разузнаването съобщи, че при национална операция са конфискувани стотици терминали „Старлинк“. Устройствата се използват от част от населението за заобикаляне на ограниченията върху интернет достъпа.

Властите предупредиха, че притежаването и използването на тази технология може да доведе до най-тежки наказания, което показва засилващия се контрол върху информационната среда в страната.

Напрежение преди празника на огъня

Паралелно с репресивните мерки, властите отправиха необичайно остри предупреждения към населението във връзка с предстоящия празник „Чахаршанбе Сури“.

Ахмадреза Радан предупреди, че „врагът може да се опита да създаде несигурност в страната“ и дори да предизвика жертви, използвайки масовите събирания по време на празника.

Говорител на пожарната в Техеран също призова хората да останат по домовете си и да избягват традиционните улични празненства.

Древна традиция под сянката на конфликта

„Чахаршанбе Сури“ е древен зороастрийски празник, отбелязван в навечерието на персийската Нова година - Новруз. По традиция иранците палят огньове, прескачат пламъците и пускат фойерверки като символ на пречистване и ново начало.

Тази година обаче празникът преминава под силен натиск от властите и на фона на страхове от ескалация, което показва колко дълбоко конфликтът вече засяга вътрешната обстановка в страната.

