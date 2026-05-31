12 млрд. долара стоят в центъра на опасния пазарлък между Иран и САЩ

Иран и Съединените щати обсъждат вариант на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта, но още преди документът да е финализиран, около него вече избухна остър спор за пари, блокади и военен натиск. Според иранската държавна телевизия, позовала се на неофициален препис, проектът предвижда размразяване на 12 млрд. долара ирански активи в рамките на 60 дни, предаде Франс прес.

Белият дом обаче вече отхвърли като „пълна измислица“ по-ранна информация на иранската телевизия, че рамковото споразумение включва американски ангажимент за вдигане на морската блокада срещу иранските пристанища и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. На този фон Пентагонът даде ясно да се разбере, че военната опция срещу Иран не е свалена от масата.

Милиардите в центъра на преговорите

Иранската държавна телевизия съобщи, че според неофициална версия на меморандума, около която все още се водят преговори, Съединените щати поемат ангажимент да предоставят на Иран пълен достъп до 12 млрд. долара от неговите активи в срок от 60 дни. Според цитирания текст средствата трябва да могат да бъдат прехвърляни и изразходвани в банките на страната или страните, посочени от Иран, „без ограничения“.

Това превръща блокираните ирански активи в една от най-чувствителните точки в разговорите между Вашингтон и Техеран. Средствата са замразени в чужбина заради американските санкции, а за Иран достъпът до тях не е техническа подробност, а ключов елемент от всяка сделка, която би могла да бъде представена като реална отстъпка от страна на САЩ.

По-рано през седмицата иранската агенция Тасним съобщи, че Техеран се стреми към деблокиране на 24 млрд. долара. Според тази информация половината от сумата трябва да бъде предоставена веднага след обявяването на протокола към меморандума.

Техеран иска гаранции, Вашингтон отрича

Иранската страна настоява не само за първи транш, а и за ясен механизъм, който да гарантира отблокирането на останалите средства. Тасним цитира запознат с въпроса източник, според когото именно гаранциите за достъп до парите са част от по-широкия спор около условията на евентуалното мирно споразумение.

Според ирански медии замразените активи на страната в чужбина са между 100 и 123 млрд. долара. Тези числа показват защо финансовият въпрос може да се окаже не по-малко взривоопасен от военния - за Техеран той е тест дали Вашингтон е готов на реално облекчаване на натиска, а за САЩ подобна стъпка носи политически риск и нужда от ясни условия.

Напрежението се засили, след като в сряда Белият дом отхвърли като „пълна измислица“ информация на иранската държавна телевизия, че проектът включва американски ангажимент за вдигане на морската блокада срещу иранските пристанища. Вашингтон отрече и твърдението за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток като част от същата рамка.

Ормуз остава най-опасната линия

Ормузкият проток остава една от най-критичните точки в спора, защото през него минава стратегически важен енергиен и търговски поток. Затова всяка информация за блокада, деблокиране или гарантиране на корабоплаването веднага променя политическия и пазарния заряд на преговорите.

Именно тук разминаването между иранските съобщения и американското опровержение става особено важно. Техеран говори за текстове, които все още се обсъждат, докато Вашингтон се опитва да пресече впечатлението, че вече е приел широки отстъпки по морската блокада и Ормуз.

Пентагонът остави заплахата на масата

Докато дипломатическите канали обсъждат пари и гаранции, американският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи твърдо предупреждение от форума по сигурността „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапур. Той заяви, че САЩ са „напълно способни“ да възобновят военните действия срещу Иран, „ако се наложи“.

„Нашите запаси са напълно подходящи за тази цел“, каза Хегсет. Посланието е ясно - Вашингтон може да преговаря, но не изключва сила, ако разговорите се провалят или ако прецени, че Иран не изпълнява условията.

