Тръмп обяви много чакана новина за преговорите между САЩ и Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че меморандум за разбирателство за мирно споразумение с Иран е „до голяма степен договорен“ и ще отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс. По-късно иранската агенция Фарс опроверга съобщението и заяви, че твърденията на Тръмп за протока „не съответстват на реалността“.

Спорът около ключовия воден път остава в центъра на опитите за прекратяване на войната, започнала през февруари след атаките на САЩ и Израел срещу Иран. Според източници предложената рамка предвижда формален край на конфликта, уреждане на кризата в Ормузкия проток и 30-дневен прозорец за по-широки преговори.

Тръмп обяви очаквано споразумение, но без подробности

Тръмп написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток - воден път със стратегическо значение, чието затваряне преобърна световните енергийни пазари след началото на конфликта. Американският президент обаче не уточни какви други елементи ще бъдат включени в договорката.

„Финалните аспекти и подробности на споразумението в момента се обсъждат и ще бъдат обявени скоро“, посочи Тръмп в Трут соушъл.

Техеран отвърна с опровержение

По-рано тази сутрин иранската агенция Фарс съобщи, че евентуалното споразумение ще позволи на Иран да управлява Ормузкия проток. Агенцията оспори думите на американския президент и заяви, че твърденията му за протока „не съответстват на реалността“.

Техеран съобщи снощи, че работи по меморандум за разбирателство за прекратяване на войната. Това стана след среща на високопоставения ирански представител Асим Мунир с началника на пакистанската армия.

Пакистан отчита напредък в преговорите

Пакистанската армия заяви, че разговорите са довели до „окуражаващ“ напредък. Два пакистански източника, участващи в преговорите, посочиха, че договаряната сделка е „достатъчно всеобхватна за прекратяване на войната“.

В публикация в социалната мрежа Х пакистанският премиер Шехбаз Шариф оцени „изключителните усилия“ на Тръмп да „преследва мира“. Според Аксиос лидерите на мюсюлманските страни са окуражили американския президент да приеме предложената рамка.

Три етапа и 30 дни за по-широка сделка

Източници съобщиха пред Ройтерс, че предложената рамка трябва да се разгърне в три етапа. Първо се предвижда формален край на войната, след това разрешаване на кризата около Ормузкия проток и накрая отваряне на 30-дневен прозорец за преговори за по-широко споразумение, като срокът може да бъде удължен.

Представител на пакистанската страна заяви, че ако САЩ приемат меморандума, следващите разговори може да се проведат след края на религиозния празник Курбан байрам в петък.

Тръмп във Вашингтон заради кризата

Американският президент, чието публично одобрение беше засегнато от влиянието на войната върху цените на енергията за американските потребители, заяви в петък, че няма да присъства на сватбата на сина си през уикенда. Той посочи Иран сред причините за решението си да остане във Вашингтон.

Тръмп написа в Трут соушъл, че е провел телефонни разговори с лидери от Саудитска Арабия, Катар, Египет, ОАЕ, Йордания, Турция и Пакистан. Друг разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху е протекъл „много добре“, съобщи американският президент.

Ядреният спор остава трудният фон на преговорите

Тръмп многократно заяви, че САЩ са нанесли удари по Иран, за да попречат на страната да се сдобие с ядрено оръжие. Иран отрича да разработва ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели.

„Тенденцията през тази седмица е към намаляване на разногласията, но все още има въпроси, които трябва да бъдат обсъдени чрез посредници. Ще трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията през следващите три-четири дни“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Техеран поставя тежки условия около протока и санкциите

Иран настоява за контрол върху Ормузкия проток, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и отмяна на санкциите върху продажбите на ирански петрол. Тези искания очертават най-сложната част от евентуалната сделка, защото засягат едновременно сигурността, корабоплаването и световните енергийни пазари.

Багаи заяви, че въпросът за американската блокада на иранското корабоплаване е важен, но приоритет за Техеран остава прекратяването на заплахата от нови американски удари. Той посочи и продължаващия конфликт в Ливан, където подкрепяните от Иран бойци на „Хизбула“ се сражават с израелските войски, навлезли в южната част на страната.

Пакистанският канал към Техеран се активизира

Командващият пакистанската армия Мунир беше в събота в Техеран за разговори с главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи. Визитата постави Пакистан в ролята на важен посредник в момент, когато Вашингтон, Техеран и регионалните сили търсят изход от конфликта.

Галибаф заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили способностите си по време на примирието. Той предупреди, че ако САЩ „безразсъдно подновят войната“, последиците ще бъдат „по-силни и по-тежки“ от началото на конфликта.

Иран запазва ключови военни способности въпреки сраженията

Въпреки седмиците на сражения Иран е запазил запасите си от обогатен почти до оръжеен клас уран, както и ракетния си арсенал, дроновия си капацитет и мрежата си от съюзнически въоръжени групировки, отбеляза Ройтерс. Това оставя преговорите под сериозен натиск, защото евентуален провал може бързо да върне региона към нова фаза на военна ескалация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com