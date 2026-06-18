800-те думи, които донесоха мира в Иран

Меморандумът за разбирателство (MOU) между САЩ и Иран, подписан в четвъртък, има за цел да надгради примирието и да възстанови движението през Ормузкия проток. Текстът, който не надвишава 800 думи на английски, структуриран в 14 точки, оставя много подробности за по-късен етап, включително чувствителния въпрос за иранската ядрена програма.

В същото време той обещава на Иран значителни финансови ползи - чрез премахване на санкциите, така че страната да може да продава петрола си на световните пазари, но и чрез потенциален достъп до милиарди долари замразени активи и финансиране от 300 млрд. долара.

Администрацията на Тръмп е голям привърженик на споразуменията, разделени на множество точки. Споразумението, което целеше да прекрати военните действия в ивицата Газа, представляваше план от 20 точки, а нереализираният план на администрацията за прекратяване на войната на Русия в Украйна съдържаше 28 точки.

Ето и коментарите по всяка една от 14-те точки...

1. Съединените американски щати, Ислямска република Иран и техните съюзници в настоящата война подписват този меморандум за разбирателство, за да обявят незабавното и окончателно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. От този момент нататък те се задължават да не започват война или военна операция едни срещу други, да се въздържат от заплахи или употреба на сила и да гарантират териториалната цялост и суверенитета на Ливан. Окончателното споразумение ще потвърди трайното прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, както и останалите разпоредби на този параграф.

Въпреки че в първата точка се споменават „техните съюзници“, Израел и „Хизбула“ не са посочени изрично. Това е важно, защото, макар правителството на САЩ да започна войната срещу Иран съвместно с Израел, израелските военни действия срещу „Хизбула“ в Ливан усложниха усилията за постигане на мирно споразумение. Затова сътрудничеството на еврейската държава - или желанието й да осуети сделката - ще бъде ключов фактор.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че този параграф означава още, че „иранците трябва да спрат да финансират насилствени терористични организации и трябва да спрат да финансират регионалната нестабилност“.

2. Страните се задължават да зачитат взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните работи на другата страна.

Това е символично важна точка. Тя подсказва, че САЩ се съгласява да не подклажда опозиция срещу иранския режим и да не настоява за смяна на властта.

3. Страните се ангажират да договорят и постигнат окончателно споразумение в срок от най-много 60 дни, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

Счита се, че документът е подписан на 17 юни, което означава, че 60-дневният срок ще изтече на 16 август. Разбира се, той може да бъде удължен.

В иранския календар предстоят няколко важни дати, които могат да повлияят върху темпото и ритъма на преговорите. Сред тях са ислямският религиозен празник Ашура на 25 юни и продължаващото няколко дни погребение на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при едни от първите удари във войната. Погребалните церемонии в Иран ще продължат от 4 до 9 юли.

4. Незабавно след подписването на този меморандум за разбирателство САЩ ще започнат да премахват морската си блокада и всички препятствия и ограничения срещу Иран. Морската блокада ще бъде напълно прекратена в срок до 30 дни. През този период движението на плавателни съдове ще бъде възстановявано от Иран пропорционално спрямо обема на трафика преди войната. САЩ се задължават също да изтеглят силите си от районите в близост до Иран в срок до 30 дни след окончателното споразумение.

Тук остава без отговор въпросът дали в крайна сметка Иран ще запази контрола си върху Ормузкия проток. САЩ разполагат със срок до 19 юли, за да премахнат изцяло морската блокада.

Тази точка предполага също, че американските сили ще се изтеглят от „околните райони“. Малко вероятно е това да се отнася до американските части, разположени в редица държави около Персийския залив, но може да е намек за близо 50 000 допълнителни американски военнослужещи, изпратени в региона по време на войната.

5. След подписването на този меморандум за разбирателство Иран ще положи максимални усилия, за да осигури безопасното и безплатно преминаване на търговски плавателни съдове от Персийския залив до Оманско море и обратно за срок само от 60 дни. Движението на търговските кораби ще започне незабавно, а техническите и военните препятствия ще бъдат премахнати и районът ще бъде разминиран от Иран в срок до 30 дни. Иран ще започне диалог със Султаната Оман, за да определи бъдещото управление и предоставянето на морски услуги в Ормузкия проток в разговори с останалите крайбрежни държави от Персийския залив, в съответствие с приложимото международно право и суверенните права на крайбрежните държави в Ормузкия проток.

Иран се съгласява да пропуска танкерите безпрепятствено през Ормузкия проток, без такса или мито, но само през 60-те дни, обхванати от меморандума. Това подсказва, че в бъдеще може да бъдат въведени нови такси за преминаване през Ормузкия проток - потенциално голяма отстъпка от страна на САЩ и постоянен нов източник на приходи за Иран, ако това се случи.

6. САЩ се задължават съвместно с регионалните си партньори да разработят окончателен и взаимно съгласуван план на стойност най-малко 300 млрд. долара за възстановяването и икономическото развитие на Ислямска република Иран. Механизмът за изпълнение на този план ще бъде окончателно договорен като част от финалното споразумение в срок до 60 дни. Съединените американски щати ще издадат всички необходими лицензи, освобождавания и разрешения за съответните финансови трансакции.

Това означава, че до края на лятото Иран може да получи достъп до 300 млрд. долара за икономическо развитие. Важно е, че тези 300 млрд. долара - инвестиционни средства, за които Тръмп твърди, че ще дойдат от държавите в Персийския залив, вероятно са отделно от парите, които Иран би могъл да получи от продажбата на петрол.

7. САЩ се задължават да прекратят всички видове санкции срещу Иран, включително санкциите, произтичащи от резолюции на Съвета за сигурност на ООН, резолюции на Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия и всички едностранни американски първични и вторични санкции. Това ще бъде извършено по договорен график като част от окончателното споразумение. Страните признават критичното значение на въпроса за прекратяването на санкциите и заявяват намерението си незабавно да го разгледат в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие.

Тъй като САЩ налагат различни видове санкции на Иран още от революцията през 1979 г., обещанието да бъдат прекратени санкциите би позволило на Иран да използва петролните си богатства по нов начин. Меморандумът освен това задминава споразумението от времето на Обама, което премахваше единствено вторичните санкции, свързани с ядрената програма. И може да има много по-мащабни последствия.

8. Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. САЩ и Иран са се договорили да уредят въпроса със запасите от обогатен материал чрез механизъм, който ще бъде съгласуван взаимно в съответствие с графика, посочен в седма точка. Степента на обогатяване на материала ще бъде понижена на място под надзора на Международната агенция за атомна енергия. Двете страни се съгласяват също да обсъдят въпроса за обогатяването и други взаимно договорени теми, свързани с ядрените потребности на Иран, въз основа на задоволителна рамка, която трябва да бъде договорена в окончателното споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този параграф. Страните признават критичното значение на споменатите ядрени въпроси и заявяват намерението си незабавно да ги разгледат в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие.

Това безспорно е победа, която ще огласи Тръмп, защото Иран се съгласява никога да не притежава ядрено оръжие. Иран обаче ще възрази, че вече е поемал подобен ангажимент при подписването на Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Подробностите около ядрения въпрос очевидно ще са предмет на окончателния договор.

9. До постигането на окончателно споразумение двете страни се договарят да запазят съществуващото положение. Иран ще запази настоящото състояние на ядрената си програма, а САЩ няма да налагат нови санкции и няма да разполагат допълнителни сили в региона.

Иранските запаси от уран сега са заровени под земята, а САЩ не правят активни опити да ги изземат. Що се отнася до новите санкции, САЩ наложиха няколко нови пакета след началото на войната, които бяха насочени главно срещу цифрови активи и транспортни мрежи.

10. САЩ се задължават незабавно след подписването на този меморандум за разбирателство и до прекратяването на санкциите Министерството на финансите на САЩ да издава освобождавания от ограниченията за износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и за всички свързани услуги, включително банкови трансакции, застраховане и транспорт.

САЩ ще позволят на Иран да продава петрола си въпреки санкциите, докато се пише окончателното споразумение. Това е отстъпка, която ще донесе незабавно облекчение на иранската икономика, която е в плачевно състояние. Тази стъпка ще помогне и на световната икономика, като възстанови доставките на петрол, прекъснати от войната.

11. След влизането в сила на този меморандум за разбирателство САЩ се задължават да направят напълно достъпни за използване замразените или ограничени средства и активи на Иран. Двете страни ще договорят взаимно процедурите за освобождаването на тези средства в хода на преговорите. Независимо дали останат в първоначалната сметка, или бъдат прехвърлени, средствата трябва да могат да бъдат използвани без ограничения за плащания към всеки краен бенефициент, посочен от Централната банка на Иран. САЩ се задължават да издадат всички необходими лицензи и разрешения.

Преди споразумението, Иран настояваше за освобождаването на 24 млрд. долара. Но окончателната сума може да се окаже много по-голяма. Точната стойност на замразените ирански средства не е публично известна, но ирански медии и анализатори ги оценяват между 124 млрд. и 167 млрд. долара. Значителна част от размразените средства вероятно ще бъде изразходвана извън Иран за внос на стоки.

12. Страните се договарят да бъде създаден изпълнителен механизъм, който да следи за успешното прилагане на този меморандум за разбирателство и за бъдещото спазване на окончателното споразумение.

Това ще е процедурата за проверка дали споразумението се изпълнява. Като възможен модел те биха могли да използват Съвместния всеобхватен план за действие, който Тръмп прекрати през първия си мандат, а впоследствие Иран също изостави.

13. След подписването на този меморандум за разбирателство и при условие че започне изпълнението на точки 1, 4, 5, 10 и 11 и тези мерки продължат да се прилагат, двете страни ще започнат преговори за окончателното споразумение, съсредоточени единствено върху останалите точки.

За да изпълнят този меморандум, САЩ трябва да прекратят морската си блокада и да позволят на Иран достъп до замразените или ограничените му средства и активи. Иран трябва да отвори Ормузкия проток. Изпълнението на тези ангажименти е задължително условие за постигането на по-мащабно споразумение.

Ванс ясно заяви, че споразуменията ще бъдат изпълнявани на етапи и ще зависят от постигнатите резултати. „Имаме възможността да ги приветстваме в световната икономика, ако изпълнят ангажиментите си“, каза Ванс. „Но имаме и възможността да кажем: знаете ли какво, няма да получите нищо, ако не изпълните своята част от задължението.“

14. Окончателното споразумение ще бъде утвърдено с обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Любопитен факт е, че Меморандумът е само между Иран и САЩ, а двете страни се съгласяват окончателното споразумение да бъде одобрено от целия Съвет за сигурност на ООН. В него участват пет постоянни членки с право на вето - САЩ, Великобритания, Франция, Китай и Русия. Това би превърнало евентуалното оттегляне от споразумението в проблем от глобален мащаб и би го направило по-трудно за бъдеща американска администрация или ирански режим.

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