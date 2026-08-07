Опасна сянка надвисна над Саудитска Арабия

Най-малко 11 цивилни бяха ранени при атака на йеменските хуси срещу южната саудитска провинция Наджран през нощта срещу петък, 7 август, докато Рияд предупреди за възможни координирани удари от север и юг. Сред пострадалите са седем саудитски граждани, включително жена и 4-годишно дете с изгаряния от втора степен, един йеменец, двама египтяни и един пакистанец.

Саудитското разузнаване смята, че хусите и подкрепяни от Иран иракски милиции могат да атакуват енергийна инфраструктура, пристанища, летища и други цивилни обекти. Според Рияд целта на подготвяните операции може да бъде провал на усилията за деескалация и постигане на мирно споразумение.

Блокадата затяга натиска

Ескалацията идва седмици след като хусите обявиха морска блокада на саудитските пристанища в Червено море и поеха отговорност за атаки срещу петролни танкери край Янбу и в Аденския залив. Корабният трафик през Баб ел Мандеб спадна рязко, като в сряда през стратегическия проток е преминал само един търговски кораб срещу 20 ден по-рано. Саудитска Арабия не потвърди официално заявените от хусите удари по двата танкера.

Коалицията обеща възпиращ отговор

Говорителят на оглавяваната от Рияд военна коалиция Турки ал Малики обвини хусите, че са извършили „терористични атаки чрез безразборни обстрели срещу цивилни обекти, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право“.

Той подчерта, че коалицията „ще продължи да предприема всички възпиращи мерки“ за защита на населението. Хусите и Иран не коментираха незабавно твърденията на саудитските власти.

Засечено движение на ракети и дронове

Високопоставен саудитски представител заяви пред Ройтерс, че службите на Саудитска Арабия, САЩ и няколко близкоизточни държави са засекли движение на ракети и дронове. Данните сочат възможна подготовка за координирани операции срещу северните и южните райони на кралството под ръководството на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Рияд вече обяви, че на 29 юли е нанесъл заедно със СЕНТКОМ удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Ирак, обвинени за атаки с дронове по саудитски петролни съоръжения. Иракските милиции се заканиха да отвърнат.

Дипломацията остава под заплаха

Саудитският представител определи заплахите като особено тревожни на фона на контактите с Иран и посредническите усилия, които по думите му се движат „в правилната посока“. Той подчерта, че саудитско-американското сътрудничество остава на много високо равнище, включително в оперативната координация, и че кралството е готово да предприеме всички необходими мерки при нова агресия.