Нова атака разтърси Ормузкия проток. Светът чака отговор кой стреля

Кораб е бил поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток в нов инцидент, който може допълнително да изостри напрежението в един от най-опасните морски коридори в света. Британската служба за морски търговски операции UKMTO съобщи рано в неделя, че сигналът е получен около 23 часа по Гринуич в събота и класифицира случилото се като атака. Кой е стрелял, къде точно е бил ударен корабът и какви са последствията, засега не е официално установено.

Няма данни кой е атакувал кораба

UKMTO не съобщи първоначално нито името и флага на плавателния съд, нито състоянието на екипажа. Не е ясно също дали ударът е причинил сериозни щети или замърсяване на морето. Службата предупреди корабите в района да преминават с повишено внимание и да съобщават за всяка подозрителна активност, докато властите разследват инцидента.

Необичайното този път е, че UKMTO не посочи дори приблизителното място на атаката. При предишни инциденти обикновено се съобщаваше разстоянието и посоката спрямо определено пристанище или крайбрежие. Затова засега остава неизвестно дали корабът е бил по-близо до оманския бряг, където преминава основният международен маршрут, или към иранската страна на тесния проток.

Ормуз отново се превърна в бойна зона

Новият удар идва след рязка ескалация около протока през последните дни. Само четири дни по-рано Ройтерс съобщи за най-мащабната серия от взаимни атаки срещу корабоплаването от началото на войната между САЩ и Иран. Техеран заяви, че е атакувал десет кораба, след като американските сили потопиха пет ирански петролни танкера в отговор на атаки срещу американски военни кораби.

Отговорност за сегашния удар обаче не е поета и на този етап няма основание той да бъде приписван на конкретна страна. Именно тази неизвестност прави ситуацията още по-опасна - в район, където военни кораби, танкери, дронове и ракети действат в непосредствена близост, един инцидент може бързо да предизвика нов цикъл на ответни удари.

Трафикът през протока вече се е сринал

Последиците от войната за корабоплаването са драматични. По данни, цитирани от Ройтерс, на 10 септември през Ормузкия проток са преминали едва седем кораба при средно около 15 дневно през предходните десет дни. Преди избухването на войната през протока са минавали приблизително 125 плавателни съда на ден.

Още по-тревожна е картината при енергийните доставки. Преди конфликта Ормуз беше маршрут за около една пета от световния петролен поток, а през последните месеци количествата са намалели рязко. Ройтерс съобщи, че в един момент потокът е паднал до приблизително 2 млн. барела дневно при около 9 млн. преди последната ескалация.

Ударът може да разтърси отново цената на петрола

Значението на протока е трудно да бъде надценено. През него преминава огромна част от износа на петрол от Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства и Иран, както и ключови доставки на втечнен природен газ от Катар. Всяка нова атака повишава риска за танкерите, оскъпява застраховането и транспорта и може бързо да се прехвърли върху цените на горивата в целия свят.

Тревогата е още по-голяма, защото ударът идва само ден след като Саудитска Арабия временно спря своя тръбопровод Изток-Запад след атака с дрон. Съоръжението е особено важно именно защото позволява част от саудитския петрол да заобикаля Ормузкия проток. През последната седмица цената на сорта Брент отново премина границата от 100 долара за барел на фона на страховете от нови прекъсвания на доставките.

Иран иска нови правила за Ормуз

Атаката се случва в изключително чувствителен дипломатически момент. В понеделник в Оман са предвидени разговори между Иран и държави от Персийския залив за бъдещия режим на корабоплаване през протока. Според високопоставен ирански представител обаче не се очаква незабавно подписване на споразумение.

Техеран настоява за нов режим, който да му даде възможност да събира такси от преминаващите кораби и да получи признание за по-голяма роля в контрола върху протока. Вашингтон се противопоставя на подобни искания и настоява Ормуз да остане свободен международен морски път. На този фон всеки нов удар срещу търговски кораб може да затрудни още повече и без това крехките опити за деескалация.

Един снаряд, огромен риск за света

Ормузкият проток е широк едва няколко десетки километра в най-тясната си част, но икономическото му значение е глобално. В момента този тесен морски коридор събира на едно място американски и ирански военни сили, търговски кораби, петролни танкери и един от най-големите рискове пред световните енергийни пазари.

Затова ударът срещу все още неидентифицирания кораб е много повече от пореден морски инцидент. Докато не стане ясно кой е изстрелял снаряда и какви са последствията, над Ормуз остава най-опасният въпрос - дали това е изолиран удар, или началото на нова серия атаки в протока, от който зависи огромна част от световната енергийна търговия.