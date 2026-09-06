Нова опасна ескалация в Персийския залив. САЩ унищожи ирански танкери

САЩ нанесе удари по три ирански петролни танкера край остров Харг в Персийския залив и разпространи видеозапис от атаките. Според американското Централно командване операцията е била предприета в отговор на ирански атаки с балистични ракети срещу два американски бойни кораба.

Два от танкерите са били „трайно извадени от строя“, а третият, който не е превозвал товар, е бил напълно унищожен. Иран отговори със заплаха, че при нови американски атаки ударите срещу военни обекти на САЩ в региона ще станат още по-тежки.

Американските кораби избегнали ракетните атаки

Според американската армия самолетоносач и разрушител на САЩ са били атакувани с балистични ракети, но са избегнали ударите. Няма пострадали американски военнослужещи, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Вашингтон определя ударените танкери като част от мрежа, използвана за транспортиране на ирански петрол и генериране на приходи за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и свързани с Техеран сили в региона, посочва Асошиейтед прес.

Техеран отправи директна заплаха

Иранската армия предупреди, че няма да остави без отговор нови действия срещу ирански кораби. В изявлението си тя обвини американските сили в „несигурност и тормоз“ над корабоплаването и атакува продължаващата морска блокада.

„Терористичната американска армия е предупредена, че ако продължат злонамерените действия, несигурността и тормозът на ирански кораби, както и морската блокада на Иран, ударите на въоръжените сили на Ислямска република Иран срещу американски военни обекти в региона ще станат по-тежки от тези досега и могат да бъдат разширени“, заявиха иранските сили.

Остров Харг отново влиза в центъра на сблъсъка

Районът около Харг е особено чувствителен, тъй като островът е ключов център за иранския петролен износ. Само ден по-рано Ройтерс съобщи за експлозии в района на острова на фона на новото военно напрежение между САЩ и Иран.

Американската армия вече е нанасяла мащабни удари по военни обекти на Харг. През март Централното командване съобщи за поразени над 90 военни цели на острова, като тогава изрично заяви, че петролната инфраструктура е била запазена.

Ормузкият проток остава под огромно напрежение

Военната ескалация вече се отразява и върху търговското корабоплаване. По данни на Ройтерс през Ормузкия проток в четвъртък са преминали само четири товарни кораба при средно 15 за предходните десет дни. Петролният пазар също реагира на опасенията от ново нарушаване на доставките от Персийския залив.

Новият сблъсък идва след период на относително затишие, прекъснат от серия удари през последните дни. САЩ вече нанесе атаки по ирански системи за противовъздушна отбрана, радари, морски обекти, съоръжения за поставяне на мини и комуникационна инфраструктура, като Централното командване свърза операцията с предишни ирански атаки срещу търговското корабоплаване и американски военнослужещи.