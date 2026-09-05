След 3 часа разговори с Путин пратениците заминават за Киев

Разговорите на Владимир Путин със специалния пратеник на САЩ Стив Уитков и зетя на Тръмп Джаред Кушнър приключиха, съобщи РИА Новости. .

Според агенцията, кортежът с представители на САЩ вече е напуснал Кремъл. Срещата е продължила повече от три часа. Очаква се Уиткоф и Кушнер сега да отпътуват за Киев .

По-рано прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, заяви , че президентът е разпоредил да не се нанасят удари по Киев от полунощ на 5 септември и в продължение на три дни. Това се дължи на подготовката за контакти и присъствието на американски преговарящи там.