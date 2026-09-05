Путин към пратениците: Ситуацията е трудна, но трябва да се справим днес

Руският президент Владимир Путин започна среща със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп , Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер . Разговорите в Кремъл продължиха повече от час. Руският лидер определи ситуацията, която ще обсъди, като трудна.

"Уважаеми колеги, сърдечно Ви приветствам в Москва. Ситуацията със сигурност е трудна и трябва да се справим с нея днес", каза Путин.

В преговорите участват и помощникът на руския президент Юрий Ушаков и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев.

Уиткоф и Кушнер пристигнаха в руската столица на 5 септември. На летището ги посрещна Дмитриев. Очаква се специалните пратеници на Тръмп да посетят Киев в неделя .

Путин заяви , че Тръмп продължава усилията си да допринесе за разрешаването на конфликта в Украйна . Той също така каза, че е готов да информира Виткоф и Кушнер за гледната точка на Москва за настоящата ситуация.

"Чувстваме се комфортно да работим с вас и имаме високо ниво на доверие във вашите услуги+, каза държавният глава.

Според президента, страните ще обсъдят всички начини за уреждане на спора. Държавният глава също така подчерта, че подобни преговори винаги са ползотворни, независимо от развитието на събитията.

Виткоф благодари на Путин за срещата, отбелязвайки, че американската страна е очаквала с нетърпение тези разговори. Той също така предаде най-добрите пожелания на Тръмп на руския лидер и нарече разговора си с Путин едно от най-хубавите и запомнящи се преживявания.

Специалният пратеник на Тръмп благодари на президента за съгласието на Москва за тридневно прекратяване на огъня, заявявайки, че това е позволило на делегацията да пристигне безопасно в Русия.

Путин уточни, че руските войски не са предприемали атаки срещу украинската столица от полунощ на 5 септември.

"Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме сигурността на преговорния процес и на медиаторите, представлявани от американската делегация", обеща лидерът на Кремъл.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски обеща , че Киев няма да нанесе удари по Москва по време на посещението на специалните пратеници на американския лидер.

Русия не се е съгласила с Украйна относно по-широкото тридневно прекратяване на огъня, обявено в Киев, заяви Владимир Путин на среща със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Украинските власти отправиха призив за по-широко тридневно прекратяване на огъня, но ние никога не се споразумяхме за това с тях.

Путин уточни също , че украинската страна е намалила значително интензивността на ударите по руска територия от полунощ на 5 септември.

Според Bloomberg, както Москва, така и Киев не очакват нищо от посещението на преговарящите, тъй като те не са донесли никакви нови инициативи, пише "Лента.ру".