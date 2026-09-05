Страшна драма в небето. Изтребител се разби по време на авиошоу

Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на авиационно шоу северно от Атина, като вдигна кълба от черен дим във въздуха пред очите на няколко хиляди зрители, предаде Асошиейтед прес.

И двамата пилоти са загинали.

Обстоятелствата около катастрофата са неясни, но пилотите не са се катапултирали от самолета.

Самолетът внезапно е загубил височина още при излитането и се е разбил, съобщи журналист от обществената телевизия ERT, който е бил на мястото на инцидента. Веднага след катастрофата е имало експлозия, която се е случила пред хиляди посетители, наблюдаващи ежегодната "Седмица на летенето в Атина“.

Няма пострадали сред публиката след катастрофата на двуместния Phantom F4, която стана по време на извършване на маньовър на малка височина.

Единайсет водоразпръскващи самолета и хеликоптери помагат на 85 пожарникари в усилията да овладеят пламъците.

Инцидентът стана по време на Атинската седмица на авиацията, ежегодно авиошоу, което се провежда в авиобазата Танагра, на 60 километра северно от Атина.