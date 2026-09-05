Стив Уиткоф и Джаред Кушнер бяха посрещнати във Внуково от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев. Преди срещата с Путин, пратениците на Доналд Тръмп отидоха на бизнес обяд с Кирил Дмитриев. Журналисти забелязаха кортежа им близо до ресторант „Аврора“ на булевард „Цветной“, пише Комерсант.

По време на предишни посещения в Москва, Виткоф и Кушнер също посещаваха столични заведения. Например, през декември те вечеряха в ресторант „Сава“ в хотел „Метропол“. Менюто беше специално – салати „Столична“ и „Мимоза“, филе от еленско месо, миди и три вида хайвер. Този път руската кухня вероятно също ще бъде част от менюто, въпреки че изборът на място е неочакван, казва Любов, автор на Telegram канала „ЛюбаEST“:

„Аврора“ е триетажният ресторант на Антон Пински с изглед към площад „Трубная“. Менюто предлага ястия за всеки вкус: както морски дарове, така и месо. Независимо дали търсите салата „Оливие“, риба с манго, филе от Уагю или борш, каквото се сетите. Всъщност, кулинарните критици критикуваха мястото поради тази причина, но го обичат заради предприемаческия му подход. Третият етаж предлага VIP зали, които могат да бъдат наети за събития или преговори.

Това е седмото пътуване на Стив Уиткоф до Русия. Джаред Кушнер е посещавал столицата два пъти. Малко преди посещението на специалните пратеници на Доналд Тръмп, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също посети Москва. Тръмп и държавният секретар Марко Рубио определиха посещението като „рутинно“. Руската страна също говори за поддържане на работни контакти между разузнавателните си служби. Освен това, в края на август, министърът на финансите Антон Силуанов разговаря с американския си колега Скот Бесент по време на срещата на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, Ню Йорк. Доналд Тръмп, от своя страна, обяви на 4 септември, че неговите пратеници внасят предложения за прекратяване на военната кампания в Украйна.

Можем ли да кажем, че американските преговарящи са измислили нов формат за уреждане на конфликта в Украйна? Политологът Александър Тевдой-Бурмули смята, че те просто възобновяват стар подход. Но като цяло този формат на отделни VIP стаи в ресторантите със сигурност е подходящ за бизнес преговори. Никой не ви безпокои, отбелязва източник от „Комерсант ФМ“:

„Не мисля, че можем да говорим за пълноценен нов формат тук. По-скоро американската страна прави нов опит в рамките на стария формат – неформалния диалог между Русия и Съединените щати – докато украинско-руската линия остава второстепенна. Руско-американската линия остава основната линия на преговорите, но сега изглежда е по-интензивна.“

Може само да се гадае защо американската страна сега е активирала този формат. Но успехът зависи не от това кой конкретно ще дойде, а от това какво предлагат тези хора и дали Русия е готова да ги оцени. Гаранциите за територия и сигурност остават сред основните нерешени въпроси. Мисля, че трябва да продължим напред във всички области. Всяка страна има свои собствени изисквания, които постепенно могат да станат по-реалистични по време на преговорите. Но не бих говорил за подробности сега. Можете да се удавите в този бял шум и да се отдалечите много от реалността“, коментира политологът.

Последният кръг от тристранните преговори между Русия, Украйна и Съединените щати се проведе миналия февруари в Женева. Следващата среща беше насрочена за началото на март в Абу Даби, но Съединените щати и Израел започнаха военната си кампания в Иран и преговорите така и не се състояха.



