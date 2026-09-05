Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва, съобщава ТАСС от летището Внуково.

Бизнесджетът кацна в 12:52 московско време, като двамата бяха посрещнати от специалния представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и шеф на агенцията за инвестиции Кирил Дмитриев и се отправиха в резиденцията на американския посланик.

Руският президент, отговаряйки на въпроси от журналисти, заяви, че американските емисари Уиткоф и Кушнер винаги са добре дошли гости в Руската федерация, а Москва с радост работи с тях.

Президентският говорител Дмитрий Песков заяви, че се чака официална информация след срещата.

Докато двамата летяха към Москва, Тръмп обяви, че те отиват с предложения за края на конфликта. Той обяви още, че очаква украинците да намалят атаките по Москва докато хората му са там. Зеленски обеща ощеи вчера.

Руският президент Владимир Путин днес даде инструкции от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанася удар по Киев.

Това се дължи на подготовката и провеждането на контактите на американските преговарящи там, съобщи прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков.

Председателят на Комитета по международни въпроси към Съвета на федерацията Григорий Карасин изрази надежда, че посещението ще има положителен ефект върху Украйна и ще я успокои.

Според него в Москва двамата "ще бъдат приети и изслушани", както и ще могат да чуят позицията на руските представители и да я оценят, каза парламентаристът.

В Киев обаче има песимистични очаквания относно предстоящото посещение на американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Русия, пише Bloomberg.

Според източниците на агенцията, американските представители отново ще поставят предложения, които вече са отхвърлени от Москва, особено за превръщането на Донбас в свободна икономическа зона.

Джаред и Уиткоф утре ще бъдат в Киев.