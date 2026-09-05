Мицкоски си го изпроси. Валят подигравки към Северна Македония

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски реши сам да даде материал на хората, които го осмиват в социалните мрежи, като така ги покани отново да го правят. Поводът са новите данни за икономиката, според които БВП на страната е нараснал с 4,3% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период година по-рано.

Мицкоски обяви, че Северна Македония е сред европейските лидери по растеж и превърна числата в поредна словесна престрелка с опозицията. Самият ръст от 4,3% е потвърден и от Държавната статистическа служба на страната.

Мицкоски направо покани критиците да започват

След ръста от 3,1% през първото тримесечие икономиката на Северна Македония бележи приблизително 3,7% увеличение за първата половина на годината. Мицкоски използва резултата, за да отправи специално послание към политическите си противници и към хората, които го атакуват онлайн.

„Отново призовавам ботовете на опозицията с техните политически блата да започнат да записват рийлс и да ми се подиграват, но това са фактите и, за съжаление, фактите не могат да бъдат отречени“, заяви премиерът.

Той настоя, че страната е сред четирите европейски икономики с най-силен ръст както през второто тримесечие, така и през първата половина на годината. В друго свое изказване Мицкоски определи данните като „лоша новина“ за опозицията, която според него била разочарована, че страната върви напред.

4,3%, но при изгладените данни числото е 4%

Официалната статистика действително отчита реален годишен ръст на БВП от 4,3% през периода април-юни. При сезонно и календарно изгладените данни обаче увеличението спрямо второто тримесечие на 2025 г. е 4%.

За сравнение Евростат отчита среден годишен ръст от 1,2% за Европейския съюз и 1% за еврозоната през същото тримесечие. Данните на Малта показват реален ръст от 4,5%, а публикуваната от Евростат таблица отчита 4,8% за Словения при сезонно и календарно изгладените показатели. Затова конкретното подреждане на Северна Македония сред европейските икономики зависи и от използваната методика за сравнение.

Строителството излетя с почти 22%

Зад силното число за БВП изпъква най-вече един сектор - строителството. То бележи ръст от 21,9% през второто тримесечие. Крайното потребление се увеличава номинално със 7%, а брутното капиталообразуване - с 14,5%, показват данните на статистическата служба.

Самият Мицкоски представи резултатите като потвърждение за политиката на правителството си. Той припомни, че икономиката е нараснала с 3% през 2024 г. и с 3,5% през 2025 г., и подчерта, че сегашното ускорение идва при по-слаб растеж в ЕС и еврозоната.

Икономисти видяха и силната ръка на бюджета

Независимият икономически институт Finance Think също отчете ускоряването до 4,3%, но посочи важен детайл зад него - според анализа растежът през второто тримесечие е бил в значителна степен подкрепен от бюджетните разходи. Институтът свързва бума в строителството главно с държавните капиталови инвестиции на централно и местно ниво.

Finance Think отчита още ръст от 3,9% в индустрията, 4,1% в търговията и 10,4% при износа. Така статистиката, с която Мицкоски прикани опонентите си да му се подиграват, действително показва силно второ тримесечие, като отделните показатели дават по-подробна картина откъде идва ускорението.