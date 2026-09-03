Нов скандал със Скопие. ВМРО поиска България да удари по масата

„Абсолютна и безобразна гавра с българите!“ С тези тежки думи организационният секретар на ВМРО Александър Сиди определи пред Радио Фокус действията на властите в Република Северна Македония по случая с Ива Михайлова. Според него казусът не е изолиран, а се нарежда до случаите със Спаска Митрова, Люпчо Георгиевски и Християн Пендиков.

Сиди поиска София да прекрати предпазливия подход и да използва дипломатически и европейски инструменти за натиск върху Скопие. Поводът е продължаващото дело срещу 23-годишната Михайлова и отказът тя да напусне Северна Македония за лечение в България.

Осем депутати не решават проблема

Сиди заяви, че присъствието на български народни представители на последното заседание в Кочани е важно като знак на подкрепа, но само по себе си не променя положението. „Това, че са отишли 8-10 депутати на място, по никакъв начин не е решило въпроса. Тук е въпросът на българската страна, която трябва да постави много остро въпросите“, каза той.

На заседанието на 31 август действително присъстваха осем български депутати от няколко парламентарни групи. Те бяха в Кочани, за да следят процеса и спазването на гражданските и човешките права на Михайлова. Апелативният съд в Щип вече е потвърдил отказа тя да бъде пусната за лечение в България, въпреки представени медицински заключения за състоянието й и необходимостта от терапия, която според документите не може да бъде осигурена в Северна Македония.

Сиди поиска дипломатически удар

Организационният секретар на ВМРО настоя българската реакция да излезе извън декларациите и политическите позиции. „България трябва да има много по-активна политика, включително по отношение на дипломатически ред - привикване на посланика, отзоваване на посланика - всички онези действия, които трябва да покажат, че това не може повече да бъде така“, заяви Сиди.

Казусът вече е ангажирал и българските институции. Министерството на външните работи се зае със случая още през пролетта и на Михайлова беше предоставена правна помощ. Медицинските й документи бяха изпратени за оценка в България, а президентът Илияна Йотова предложи български лекари да отидат в Северна Македония, за да я прегледат. Към 31 август отговор на това предложение не беше получен.

Натиск и през Европейския съюз

Сиди поиска въпросът да бъде поставен и на най-високо европейско равнище. Според него българският министър-председател трябва да обвърже подкрепата на София за важни решения в Европейския съвет с конкретна реакция на ЕС по случая. „Ние няма да приемем примерно 274-тия пакет санкции срещу Русия, ако Европейският съюз не се намеси по дипломатически ред да изведе Ива Михайлова за лечение извън Северна Македония“, даде пример той.

Сиди атакува остро и австрийския евродепутат Томас Вайц, който е докладчик на Европейския парламент по доклада за Северна Македония. Официалните документи на Европейския парламент потвърждават, че Вайц е назначен за докладчик през ноември 2025 г. и е автор на доклада за напредъка на страната за 2025 г.

Сиди заяви, че Вайц трябва да бъде сменен „веднага и незабавно“, като отправи и твърдение, че има основания за съмнения относно финансови отношения с македонските власти. Това е обвинение на Сиди и в публично достъпните документи на Европейския парламент, които удостоверяват ролята на Вайц като докладчик, няма данни, които да го потвърждават.

Мицкоски отвърна с искане към България

Напрежението около случая се покачи допълнително, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски поиска България да предаде бащата на Ива - Симеон Михайлов. Той е осъден в Северна Македония на 12 години и шест месеца затвор по делото „Детонатор“ и се издирва с международна заповед. Мицкоски заяви, че очаква София да действа „в духа на партньорството“ между двете страни в НАТО.

Самата Ива Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство и е подсъдима за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението, след катастрофа през октомври 2025 г., при която има загинал човек, а тя също е тежко пострадала. Следващият ключов момент по делото се очаква на 28 септември, когато според информация от последното заседание трябва да бъде произнесена присъда.

Време е да застанем като един народ

Сиди настоя политическите различия в България да бъдат оставени настрана и държавата да действа за осигуряване на лечение на младата жена.

„Време е да излезем от личното и частно политическо его и да се опитаме като един народ да застанем на страната на Ива. Нужни са бързи и решителни действия, каквито бяха предприети навремето с изпращането на военния самолет за Християн Пендиков, за да бъде спасен човешки живот“, заяви Александър Сиди.