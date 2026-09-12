Нов скандал със Скопие. ВМРО поиска България да удари по масата
Александър Сиди настоя за привикване на посланика и намеса на ЕС за лечението на Ива Михайлова
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Александър Сиди настоя за привикване на посланика и намеса на ЕС за лечението на Ива Михайлова
Младата българка е блокирана в Северна Македония и не може да се лекува
Велислава Петрова обсъди със Скопие вариант български лекари да прегледат младата жена на място
Тя сподели, че дъщеря й, загинала в пожара в дискотека "Пулс", е мечтала да изучава икономика в Словения
Белезници щракнаха за настоящ министър
Разследването на причините за пожара все още продължава
Ако законът бъде нарушен, ще последват драконовски наказания
Трагедията наистина е голяма, защото става дума за деца
В България бяха докарани общо 15 пациенти
Що се отнася до проверките у нас, те започват от проверка на досието на обекта
Българските военни медици участват в различни хуманитарни и мироопазващи мисии зад граница
Раните на всички 15 пострадали при трагедията в Кочани, настанени у нас, са спокойни, каза още той
Вокалист на ДНК загива, докато спасява деца от зловещите пламъци
В Северна Македония има система, която отглежда престъпления, каза журналистът Любчо Нешко
На Балканите ни обединява едно нещо - трагедията
Сюжетът е едно към едно с трагедията в Северена Македония
Петдесет и девет души бяха убити и повече от 170 бяха ранени при ужасяващия инцидент
При пожар в дискотека "Пулс" в неделя загинаха 59 младежи, а 155 бяха ранени
Проблемът в Северна Македония е наслагван и е многократно по-голям от този в България
Досега са задържани 18 души за трагедията