Външният министър: България търси начин да лекува Ива Михайлова от Кочани

Случаят с Ива Михайлова от Кочани влезе в парламента, след като България вече е осигурила възможност тя да бъде прегледана и приета за лечение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София на 15 юни. Пред Комисията по политиките за българите извън страната външният министър Велислава Петрова съобщи, че посолството ни в Скопие е изпратило медицинските документи на младата жена до лечебното заведение, откъдето са потвърдили, че могат да проведат успешно лечението й.

Проблемът остава в разрешението Ива Михайлова да напусне Република Северна Македония, тъй като съдът в Кочани трябва да уважи внесената молба. Заради забавянето София и Скопие вече обсъждат и резервен вариант - български лекари да извършат прегледа на място в Кочани.

Дипломацията се намеси след тв репортаж

Казусът стана публичен след репортаж на БНТ, в който беше разказана историята на Ива Михайлова. Тя се е обърнала за помощ към българското посолство в Скопие в края на март, след което дипломатическата мисия е съдействала за изпращането на документите, удостоверяващи здравословното й състояние, до болницата „Св. Иван Рилски“ в София.

С тези документи в съда в Кочани е внесена молба, с която се иска разрешение Ива Михайлова да напусне територията на Република Северна Македония и да замине за лечение в България. Българската страна настоява, че забавянето на този процес поставя под въпрос правото й на навременна медицинска помощ.

Обсъждат резервен вариант

Външният министър Велислава Петрова е обсъдила случая със своя колега от Скопие Тимчо Муцунски след срещата на външните министри от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София. Причината е забавянето в работата на съда в Република Северна Македония и неяснотата дали Михайлова може безопасно да бъде транспортирана.

„Не съм сигурна дали са изяснени всички обстоятелства дали тя физически може или е безопасно да бъде транспортирана или не и по какъв начин това трябва да се случи именно и заради това беше дискусията, която проведохме с министъра на РСМ - дали може тогава специалист да я прегледа на място или няма необходимата техника“, заяви Велислава Петрова.

Паспортът и решението на съда са ключови

Българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков обясни, че възможността Ива Михайлова да бъде транспортирана или да дойде сама до България зависи от това дали може да премине границата. Това означава да й бъде върнат паспортът и съдът в Кочани да уважи молбата.

„Решението и възможността тя да бъде транспортирана или да дойде сама до България в зависимост от здравословното й състояние зависи изцяло от това тя да може да мине границата. Което означава да й се върне паспортът, което означава съдът в Кочани да уважи молбата“, посочи Радуков.

По информация на БНТ Ива Михайлова е получила общо 5 отказа да дойде в България за лечение, а случаят й е свързан с катастрофа, която още се разследва в Република Северна Македония.

Скопие остава в центъра на българската позиция за ЕС

Паралелно с казуса на Ива Михайлова министър Велислава Петрова коментира и бъдещия път на Република Северна Македония към Европейския съюз. Тя потвърди българската позиция, че напредъкът на Скопие зависи от изпълнението на поетите ангажименти, включително така нареченото френско предложение от 2022 г.

Петрова изрази съжаление, че консенсусното споразумение, постигнато на европейско ниво през 2022 г. и подкрепено с решение на парламента на Република Северна Македония, все още не се прилага. По думите й въпросът вече не е само двустранен спор между София и Скопие, а част от европейската рамка за присъединяване на Северна Македония към ЕС.

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