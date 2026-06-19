Мицкоски отваря кабинета за ремонт, но не казва колко дълбок ще е той

В Северна Македония започват разговорите за промени в състава на правителството на Християн Мицкоски. Премиерът първо ще се срещне със съпредседателите на ВЛЕН Изет Меджити и Билал Касами, а утре ще разговаря с лидера на ЗНАМ Максим Димитриевски.

В управляващата коалиция между ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и ЗНАМ предстои да се изясни дали реконструкцията ще засегне само отделни министри, или ще доведе до по-широко пренареждане на позиции, заместник-министри и директори в публичния сектор. Мицкоски заяви, че за него е важна „същността, а не обхватът на реконструкцията“, но в Скопие вече се обсъжда и дали политическото напрежение може да отвори темата за предсрочни избори.

Първо ВЛЕН, после ЗНАМ

Днешният разговор на Мицкоски с ВЛЕН ще бъде първият тест за посоката на промените. От албанската формация очакват да бъдат обсъдени принципите на реконструкцията, позициите на партньорите и визията на премиера за „прекомпозиране“ на кабинета.

Въпросите не са само персонални. ВЛЕН ще търси яснота дали ще се сменят отделни министри, дали ще има разместване на министерства между коалиционните партньори и до каква степен промените ще засегнат втория ешелон на властта.

Утре Мицкоски ще разговаря с председателя на ЗНАМ Максим Димитриевски. Според медиите в Северна Македония движението не смята, че трябва да има промяна при двамата му министри - Горан Минчев, който отговаря за администрацията, и Игор Филков, министър на правосъдието.

Две сигурни промени вече се виждат

Една от сигурните промени е свързана с оставката на вицепремиера Арбен Фетай. Той подаде оставка от поста вицепремиер по доброто управление, като по-рано в Скопие се коментираше, че от месеци не участва активно в работата на кабинета.

Ново име ще трябва да бъде издигнато и за позицията на министър на социалната политика. Фатмир Лимани обяви, че е за предсрочни избори и престава да бъде част от ВЛЕН, което допълнително усложнява вътрешния баланс в управляващата коалиция.

Тези две промени дават начална рамка на реконструкцията, но не изчерпват въпроса. Мицкоски вече заяви, че ще бъдат сменени министри, от чиито ведомства е очаквал „по-голяма ангажираност“ през двугодишния период на управлението.

Премиерът говори за качество, не за брой смени

Мицкоски обяви намерение за промени в правителството още в края на миналата година. Сега темата влиза в реална фаза, защото управляващите трябва да решат дали да направят ограничена корекция или по-сериозно политическо пренареждане.

Формулата „същността, а не обхватът“ показва, че премиерът се опитва да овладее очакванията. Той не иска разговорът да бъде сведен до брой сменени министри, а до това дали кабинетът ще работи по-ефективно в следващия период.

На практика обаче всяка промяна в коалиционно управление има и аритметика. ВМРО-ДПМНЕ държи водещата позиция, ВЛЕН представлява албанския партньор в кабинета, а ЗНАМ има по-малък, но важен дял в управлението. Още при съставянето си правителството беше изградено с доминираща роля на ВМРО-ДПМНЕ, шест позиции за ВЛЕН и две за ЗНАМ.

Предсрочните избори остават като сянка

Според медиите в Северна Македония на срещите може да бъде засегната и темата за предсрочни избори. Тя никога не изчезва напълно от политическия живот в страната заради наследството от времето на Никола Груевски, когато предсрочният вот беше редовна управленска практика.

Опозицията твърди, че ВМРО-ДПМНЕ може да потърси избори заради проблеми с бюджета. От СДСМ обаче заявяват, че няма да бъдат „алиби“ за подобен ход, което показва, че темата вече се използва и като инструмент за натиск.

Мицкоски също не затваря напълно вратата. „Сега ще работя по реконструкцията на правителството, но опозицията трябва да внимава какво говори по отношение на изборите, защото това, което декларативно казва, може да се сбъдне“, каза той при отбелязването на 36 години от създаването на ВМРО-ДПМНЕ.

Коалицията влиза в чувствителен момент

Реконструкцията идва в момент, когато Северна Македония е под натиск по няколко линии - вътрешнополитическа стабилност, бюджетни въпроси, блокирана европейска перспектива и напрежение между управляващи и опозиция. ЕС продължава да обвързва напредъка на Скопие с конституционните промени, включително вписването на българите в основния закон, а тази тема остава една от най-спорните в страната.

Затова разговорите с ВЛЕН и ЗНАМ няма да бъдат просто кадрова процедура. Те ще покажат дали Мицкоски може да укрепи кабинета, без да отвори нови напрежения между партньорите.

Ако реконструкцията остане ограничена, премиерът ще се опита да покаже контрол и дисциплина. Ако обаче започне размяна на ресори и по-дълбоко преразпределение на влияние, Скопие може да влезе в по-сложен политически период.

Промените в кабинета на Мицкоски ще бъдат тест не само за министрите, а и за самата коалиция. Премиерът иска да покаже, че правителството се поправя отвътре, преди проблемите да го принудят към по-радикален ход. Но в Северна Македония всяка реконструкция бързо започва да звучи като въпрос за избори, а всяка смяна на министър - като сигнал кой губи и кой печели влияние в следващия етап на властта.

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