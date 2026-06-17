Министър Петрова за палежа в Скопие: Очакваме отговори

Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че е необходимо да има пълна яснота относно мотивите и последващите действия във връзка с палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие.

Инцидентът е станал на 15 юни пред официалния вход на българската дипломатическа мисия в столицата на Република Северна Македония. От Министерството на външните работи очакват допълнителна информация по случая.

„По всички възможни механизми и във всички формати България е представила своята позиция. Разговарях с моя колега от Република Северна Македония. Дадох ясно да се разбере, че очакваме да се установи не само кой е извършителят на палежа, но и какви са мотивите, както и какво ще бъде предприето от тяхна страна, за да не се допускат подобни инциденти в бъдеще, защото това не е първият случай“, каза тя.

Контрапродуктивно би било да се организират протести на българо-македонската граница. Няма нужда от това, смята Петрова.

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