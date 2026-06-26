Северна Македония превърна Пампорово в дипломатическа драма

Северна Македония вкара отношенията със София в нова дипломатическа драма - този път заради публикувана във Фейсбук снимка на документ, представен като нота за пътуване на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски до Пампорово. Външният министър Тимчо Муцунски заяви, че е „ужасно разочарован“ от реакцията на българското МВнР и поиска извинение от София.

Българското външно министерство отрече да е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция по случая. Така Скопие отново превърна спорен документ от отминало пътуване в голяма сцена за възмущение.

Пампорово, ескорт и дипломатическа тревога

Снимката на документа се превърна в поредна тема в отношенията между България и Северна Македония. В него се иска осигуряване на транспортен коридор за съпругата и сина на Мицкоски, а „при възможност“ и полицейски ескорт за целия престой на гостите.

Муцунски определи ситуацията като „абсолютно неприемлив начин на комуникация между две държави“. Той поиска бърза реакция от българските институции, въпреки че самата българска страна заяви, че не е разпространявала документа.

Така казусът придоби характерния за Скопие мащаб - от семейно пътуване до зимен курорт към обвинения за дипломатически скандал, НАТО и сигурност. Междувременно големият въпрос остана прост: кой е публикувал документа и защо българското МВнР трябва да се извинява за нещо, което твърди, че не е направило.

София: Не сме разпространявали нотата

В отговор на въпрос на БТА българското Министерство на външните работи заяви, че не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещение в България на членове на семейството на официален представител на друга държава.

От МВнР уточниха, че информацията, която се разпространява в публичното пространство, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и засяга отдавна отминали събития.

Българското ведомство добави, че към момента тази информация не може да бъде възприемана като основание за заключения за непосредствена опасност за сигурността на граждани на България или на друга държава. Оттам подчертаха и че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазват международните правила в тази област.

Муцунски не чул достатъчно отричане

В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски заяви, че отговорът на София не съдържал „ясно отричане“, че документът е изтекъл от българското Министерство на външните работи. Според него българската реакция по същество била, че случаят е стар, но не и достатъчно категорично отхвърляне.

Той посочи, че „най-малкото“, което е очаквал, е осъждане на публикуването на дипломатическата нота. Муцунски направи паралел с реакцията на Скопие след палежа на българските дипломатически автомобили пред посолството на България.

По думите му Северна Македония осъдила случилото се на своя територия и институциите реагирали незабавно. „Така се държи една отговорна държава“, заяви Муцунски, като добави, че държавата трябва да има капацитета да се извини, когато е сгрешено.

Палежът на коли и една доста удобна симетрия

Паралелът със запалените български дипломатически автомобили в Скопие обаче звучи тежко за самото Скопие. На 15 юни два автомобила с дипломатически регистрационни номера бяха запалени пред сградата на българското посолство, а северномакедонските власти съобщиха за задържан заподозрян.

По-късно прокуратурата в Скопие повдигна обвинение на задържания за палежа, като според съобщението деянието е създало значителна опасност за живота на хора и за имущество в големи мащаби.

На този фон опитът нотата за Пампорово да бъде поставена почти на една плоскост със запалени дипломатически автомобили изглежда поне дипломатически смел. Едното е реален пожар пред посолство, другото - спор за появила се в социалните мрежи стара кореспонденция, чийто произход София отрича.

НАТО също беше въвлечено в историята

Премиерът Християн Мицкоски вече е информирал НАТО за предполагаемата дипломатическа нота, публикувана във Фейсбук и свързана с пътуването на семейството му до Пампорово, съобщи БТА.

Муцунски твърди, че в публичното пространство са били споделени данни за съпругата на премиер на държава членка на НАТО и за непълнолетно лице, както и данни, свързани с протоколи за сигурност. Според него това не било малка грешка, а сериозен пропуск в културата на сигурност на външното министерство на държава членка на НАТО.

Българската позиция обаче остава, че ведомството не е разпространявало подобна кореспонденция. Затова дипломатическият спор се движи в познатата посока - Скопие настоява за вина, София отрича конкретното действие, а темата отново се превръща в шумен политически сигнал към вътрешната публика.

Скопие пак избра високия тон

Случаят е показателен за начина, по който отношенията между България и Северна Македония често се превръщат в спор за тон, жестове и символи, вместо в разговор по същество. Ако документът е изтекъл неправомерно, това трябва да бъде установено, а не просто обявено през телевизионно възмущение. Но когато Скопие иска извинение, без да приеме българското отрицание, цялата драма започва да прилича на дипломатическа буря около път до Пампорово. Истинският проблем е, че при всяка такава история двете държави се отдалечават още малко от нормалния разговор, който уж всички искат.

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