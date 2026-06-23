За лукса с държавни пари на Мицкоски му е виновна България, топи я пред НАТО

Нов, абсурден трус по оста Скопие – София е напът окончателно да замрази дипломатическите отношения между двете съседни държави. В Северна Македония избухна грандиозен вътрешнополитически скандал, след като в социалните мрежи и сайта Vardarski.mk изтече поверителна дипломатическа нота. От нея става ясно, че македонското посолство в София официално е поискало от българското Министерство на външните работи (МВнР) нашенската полиция да поеме денонощната охрана на съпругата на премиера Роза Мицкоска и по-малкия му син Антонио по време на тяхна частна почивка в курорта Пампорово.

Лукс с държавни пари или заплаха за сигурността?

В Скопие веднага се разгоря яростен дебат дали тридневното ски пътуване на премиерското семейство, осъществено в началото на януари, е било финансирано с държавни средства. Вместо обаче да даде ясни отговори на обществеността в родината си, премиерът Християн Мицкоски предприе тактическа маневра и прехвърли цялата вина върху България. Той обвини София в умишлена радикализация на отношенията и се възмути, че документът изобщо е видял бял свят.

Според Мицкоски публичното оповестяване на нотата е безпрецедентен акт в международната дипломация, който директно застрашава живота на съпругата и сина му. Македонският министър-председател разкри, че в изтеклия документ са се съдържали изключително чувствителни детайли – точен час на преминаване на границата, брой и имена на охранителите, регистрационни номера на автомобилите, както и спецификации на комуникационното оборудване и оръжията, които бодигардовете са носили със себе си. Скандалът е ескалирал дотолкова, че Мицкоски официално е сезирал и партньорите на страната в НАТО.

Хронологията на едно „секретно“ ски пътуване

Документите сочат, че дипломатическата нота е изпратена от посолството на РС Македония в София на 6 януари, само ден след като премиерът е отпразнувал Коледа (по стар стил) в семеен кръг. Самата почивка в българския планински курорт е започнала на 8 януари и е продължила три дни.

„Сигналите, идващи оттам (б.р. – от България), не ме карат да бъда оптимист. Напротив, ситуацията се радикализира все повече“, отсече Мицкоски пред македонските журналисти, използвайки семейната почивка като повод за нови геополитически атаки срещу София. Случаят допълнително налива масло в огъня на и без това тежката дипломатическа криза между двете страни, белязана през последната година от отзоваване на посланици и пълно блокиране на преговорния процес на Скопие за членство в Европейския съюз.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com