За лукса с държавни пари на Мицкоски му е виновна България, топи я пред НАТО
Разточителството му в Пампорово взриви Скопие
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Разточителството му в Пампорово взриви Скопие
Говори Мария Захарова
Тя е дадена на временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София Владимир Кръстевски
Външният министър на Еквадор Рикардо Патиньо заяви, че страната му е изпратила на Турция протестна нота за „абсолютно неоправданите действия" на турск...