Режат последните противници на Путин от изборите в Русия

Русия е напът да отстрани от парламентарните избори и една от последните легални политически сили, които открито се противопоставят на курса на Владимир Путин и войната в Украйна. Върховният съд ще разгледа на 10 август иск за заличаване на федералната листа на „Яблоко“ - единствената официално регистрирана руска партия, която се обявява срещу войната, отбелязва Ройтерс.

Делото идва само седмици след като друг известен антивоенен политик - Борис Надеждин - беше обявен за „чуждестранен агент“, загуби възможността да участва в изборите и напусна Русия. Така преди парламентарния вот през септември пространството за легална политическа опозиция на Кремъл се свива още повече.

Ударът идва през Върховния съд

Искът срещу „Яблоко“ е внесен от малката прокремълска националистическа партия „Родина“. Върховният съд е насрочил разглеждането му за 10 август от 10 часа московско време.

Според „Родина“ партията е допуснала „многобройни нарушения“ на изборното законодателство още при издигането и регистрацията на кандидатите. В иска се твърдят нарушения, свързани с интелектуалната собственост и руското законодателство срещу екстремизма, които според вносителите са достатъчни за отмяна на регистрацията на цялата листа.

Лидерът на „Родина“ Алексей Журавльов стигна и по-далеч, като определи „Яблоко“ като подкрепяно от Запада движение, което се опитва да дискредитира изборите и Русия.

„Яблоко“ отхвърли обвиненията и обяви, че ще съди Журавльов за клевета.

„Искат да ни махнат, защото сме за мир“

Лидерът на „Яблоко“ Николай Рибаков постави директно политическия мотив зад съдебната атака.

„Искат да ни отстранят от изборите, защото ние сме за мир, докато те искат да продължат трагедията безкрайно“, написа той в Телеграм.

Позицията на партията я поставя в практически уникална ситуация в сегашната руска партийна система. Ройтерс я определя като единствената официално регистрирана партия, която се противопоставя на войната на Москва в Украйна.

Натискът срещу „Яблоко“ не започва с настоящия иск. През юли заместник-председателят на партията Максим Круглов беше осъден на седем години затвор по обвинение за разпространяване на „фалшива информация“ за руската армия, а няколко кандидати на партията вече бяха отстранявани от избори.

Преди „Яблоко“ беше отстранен и Надеждин

Случаят идва непосредствено след изваждането от политическата надпревара на Борис Надеждин - един от малкото руски политици, които продължаваха да критикуват войната, опитвайки се едновременно да действат в рамките на официалната политическа система.

Надеждин беше обявен за „чуждестранен агент“ на 10 юли. Този статут автоматично блокира възможността му да се кандидатира за Държавната дума. Последваха полицейски разпит и съдебна глоба заради публикация в социалните мрежи, съдържаща връзка към видеоклип с Алексей Навални и неговия Фонд за борба с корупцията, обявен от руските власти за екстремистка организация.

„Заглушават ме, изтласкват ме от политиката и правят живота ми изключително труден“, заяви тогава Надеждин. Малко по-късно той обяви, че възможностите му за легална опозиционна дейност в Русия са изчерпани, а на 3 август съобщи от Париж, че вече се намира извън страната. Ройтерс определи заминаването му като загуба на още един от малкото разпознаваеми опозиционни гласове, които бяха останали в Русия.

Сега същият политически терен се стеснява и пред „Яблоко“.

Избори с почти предрешен победител

Управляващата „Единна Русия“, която подкрепя президента Владимир Путин, се очаква да спечели убедително парламентарните избори през септември. Останалите представени в Думата партии в общи линии подкрепят основните направления на Кремъл, включително войната.

Именно затова евентуалното отстраняване на „Яблоко“ има значение, което надхвърля реалните й шансове да получи голямо парламентарно представителство. То би премахнало от националната изборна кампания единствената регистрирана партийна платформа, която открито предлага прекратяване на войната.

Руските власти от своя страна твърдят, че ограниченията срещу определени политически сили и критици са необходими за запазване на националното единство в момент, когато страната води това, което Кремъл представя като екзистенциална конфронтация със Запада.

Но поредицата от събития преди изборите е ясна - Надеждин е извън надпреварата и извън Русия, един от водещите представители на „Яблоко“ е в затвора, а сега самата партия е изправена пред Върховния съд с риск да бъде заличена от бюлетината.