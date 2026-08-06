Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии

Украински безпилотни летателни апарати са атакували през нощта петролната рафинерия „Славнефт-ЯНОС“ в Ярославска област, съобщи „Киев Индипендънт“.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда голям пожар в района на предприятието, намиращо се на повече от 700 километра от украинската граница.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев потвърди, че е имало атака с украински дронове. Той съобщи за временни ограничения на движението по пътя към Москва, но не даде информация за евентуални щети по самата рафинерия.

„Славнефт-ЯНОС“ е най-голямото нефтопреработвателно предприятие в Централна Русия и е сред петте най-големи рафинерии в страната. Заводът преработва около 15 милиона тона суров петрол годишно, като произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, втечнен газ и мазут.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че същият обект е бил успешно атакуван и предходната нощ. По думите му рафинерията е важен източник за финансиране на руската военна машина, а ударите по енергийната инфраструктура на Русия ще продължат като отговор на атаките срещу украински населени места.

Рафинерията край Ярославъл вече е била обект на няколко нападения, включително четири атаки само през май 2026 г. Украинската кампания срещу руската петролна инфраструктура доведе до временни спирания на производството в редица предприятия и засили проблемите с доставките на горива в Русия.