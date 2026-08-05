Иран клекна пред Оман. Споразумяха се за Ормуз

Светът си пое глътка въздух, след като Иран и Оман постигнаха ключово споразумение за маршрута за корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Историческата сделка за отварянето на най-важния воден път за петрол в света идва след мащабен дипломатически натиск, като самият американски президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е водил „много добри разговори“ с Иран.

Това съобщи говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи и уточни, че скоро ще има съвместно изявление, стига да няма намеса на трети страни. Той уточни, че всяко подобно споразумение между Иран и Оман само по себе си няма да гарантира сигурността по стратегическия воден път, съобщи пък Ройтерс.

Иран поема контрола

Въпросното споразумение дава на Иран контрола върху корабите, които влизат в Залива през Ормузкия проток, уточни ирански източник, цитиран от БТА.

Въпреки явния ход към отстъпване пред иранските искания, източниците отхвърлиха твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп , че сделката за отваряне на Ормузкия проток е неизбежна, като посочиха, че все още предстои да бъдат уточнени важни подробности.

Преговорите са професионални

Багаи нарече преговорите между Техеран и Маскат "професионални" и "напредващи", като каза, че "двете страни са постигнали взаимно разбирателство за географските параметри на обсъждания маршрут".

Говорителят на иранското външни министерство добави, че ако трети страни не попречат на процеса, съвместното изявление на двете страни, съдържащо основните съображения и ключови точки на разбирателство, е във финалните си етапи на преглед и изготвяне.